Обстрелы, очистные рядом с домами, фестиваль: о чём говорили белгородцы 29 апреля

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
29 апреля ВСУ обстреляли как минимум два населённых пункта в Белгородской области. Согласно сообщениям от МЧС, под огонь попали Устинка в Белгородском районе и Новая Таволжанка.
В шебекинском селе от обстрела пострадало несколько домов. Один из них — новый: прямо во двор здесь упал снаряд. Дом нежилой. В ещё десяти зданиях пострадали окна, фасады, повреждены заборы.
Из-за обстрела на время пять сёл остались без света.
Жители Никольского и Новой Нелидовки возмущены строительством очистных сооружений рядом с домами. Белгородцы просят прервать этот «тренд» и выбрать новое место для объекта.
Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что нужно совместно найти решение и провести общественное обсуждение. Белгородцы ждать не захотели и провели своё собрание, на котором обсудили сложившуюся ситуацию.
В Белгороде открыли фестиваль «Река в цвету». В течение трёх дней на трёх площадках пройдут обсуждения по теме ландшафтного дизайна, концерты, спектакли, кинопоказы.
Первыми впечатлениями горожане уже делятся в Сети. Их уже удивили арт-объект с портретом Сталина и сцена на воде, которую не очень хорошо видно с набережной.