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Обстрелы, очистные рядом с домами, фестиваль: о чём говорили белгородцы 29 апреля

29 апреля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
В Новой Таволжанке несколько домов серьёзно пострадали из-за обстрела, жители Никольского и Нелидовки недовольны строительством очистных рядом с домами, а в Белгороде тем временем открыли фестиваль «Река в цвету».

Повреждены дома, пострадала ЛЭП

29 апреля ВСУ обстреляли как минимум два населённых пункта в Белгородской области. Согласно сообщениям от МЧС, под огонь попали Устинка в Белгородском районе и Новая Таволжанка.

В шебекинском селе от обстрела пострадало несколько домов. Один из них — новый: прямо во двор здесь упал снаряд. Дом нежилой. В ещё десяти зданиях пострадали окна, фасады, повреждены заборы.

Из-за обстрела на время пять сёл остались без света.

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Строительство очистных рядом с домами — новый тренд?

Жители Никольского и Новой Нелидовки возмущены строительством очистных сооружений рядом с домами. Белгородцы просят прервать этот «тренд» и выбрать новое место для объекта.

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что нужно совместно найти решение и провести общественное обсуждение. Белгородцы ждать не захотели и провели своё собрание, на котором обсудили сложившуюся ситуацию.

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Открытие фестиваля

В Белгороде открыли фестиваль «Река в цвету». В течение трёх дней на трёх площадках пройдут обсуждения по теме ландшафтного дизайна, концерты, спектакли, кинопоказы.

Первыми впечатлениями горожане уже делятся в Сети. Их уже удивили арт-объект с портретом Сталина и сцена на воде, которую не очень хорошо видно с набережной.

Портрет Сталина и сцена вдалеке: как в Белгороде проходит «цветочный» фестиваль
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