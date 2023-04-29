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Губернатор Гладков нашёл на ярмарке в Белгороде огурцы по 60 рублей

29 апреля 2023, 11:26
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

Гладков изучил ассортимент и цены на фермерской ярмарке в Белгороде

Главе региона показали не только огурцы по 60 рублей, но и недорогую курицу и яйца. Вячеслав Гладков в свою очередь отметил, что хотелось бы больше товаров.

В Белгороде открыли фермерскую ярмарку. 29 апреля её работу приехал проверить губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, на ярмарке он нашёл недорогие продукты. «Огурцы есть по 60 рублей, домашние подороже. Недорогая курица — от 70 рублей, яйцо от 58 рублей», — рассказал Гладков. Вместе с тем губернатор отметил, что можно расширить ассортимент и внимательнее следить за ценами.

Глава региона также объяснил, почему в этот раз на ярмарке представлено мало саженцев. Дело в том, что их из-за фестиваля «Река в цвету» перенесли на выставку-продажу на площадку возле «Мастерславля».

Белгородцы в комментариях тем временем интересуются, на какой именно вес рассчитаны указанные цены и как долго они продержатся на ярмарке после отъезда губернатора. Удивили горожан не только расценки на продукты, но и на цветы.

Ранее белгородцев возмутила высокая стоимость огурцов. Законность повышения цен планировала проверить прокуратура.

Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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