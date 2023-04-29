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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

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Гладков обсудил с военкомами работу новой горячей линии по вопросам службы

29 апреля 2023, 14:07
Фото: страница Вячеслава Гладкова

Гладков провёл совещание с главами районов и военкомами

С 10 мая в Белгородской области отвечать на вопросы по теме службы будут по номеру 122. Обращения распределят: за одни будут отвечать военкоматы, за другие — исполнительная власть. Если белгородцам не ответят оперативно, с этим разберутся в ходе служебного расследования, отметил губернатор.

Белгородцы смогут задать вопросы по условиям службы, получению выплат по номеру 122. Линию организуют с 10 мая.

Известно, что вопросы распределят между военкоматами и исполнительной властью.

Все вопросы, которые будут касаться военкоматов, поможем централизовать, чтобы иметь возможность проанализировать, сократить сроки получения ответов и улучшить их качество. А все вопросы, которые будут касаться полномочий исполнительной власти, заберём на себя и тоже систематизируем.
Вячеслав Гладков

По словам Гладкова, любой вопрос должны решать в течение суток. Если потребуется больше времени, организуют служебное расследование. Оценивать работу будут по тому, насколько белгородцев удовлетворит полученный ответ.

Семьи военных в Белгородской области смогут обращаться с вопросами по телефону 122
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#Инна Рогова#Военкомат#Горячая линия#Служба#Исполнительная власть#Вопросы#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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