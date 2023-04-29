Гладков обсудил с военкомами работу новой горячей линии по вопросам службы

Гладков провёл совещание с главами районов и военкомами

С 10 мая в Белгородской области отвечать на вопросы по теме службы будут по номеру 122. Обращения распределят: за одни будут отвечать военкоматы, за другие — исполнительная власть. Если белгородцам не ответят оперативно, с этим разберутся в ходе служебного расследования, отметил губернатор.

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