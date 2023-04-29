Гладков обсудил с военкомами работу новой горячей линии по вопросам службы

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Белгородцы смогут задать вопросы по условиям службы, получению выплат по номеру 122. Линию организуют с 10 мая.
Известно, что вопросы распределят между военкоматами и исполнительной властью.
Все вопросы, которые будут касаться военкоматов, поможем централизовать, чтобы иметь возможность проанализировать, сократить сроки получения ответов и улучшить их качество. А все вопросы, которые будут касаться полномочий исполнительной власти, заберём на себя и тоже систематизируем.
Вячеслав Гладков
По словам Гладкова, любой вопрос должны решать в течение суток. Если потребуется больше времени, организуют служебное расследование. Оценивать работу будут по тому, насколько белгородцев удовлетворит полученный ответ.