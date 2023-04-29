Филиал госфонда «Защитники Отечества» откроется в Белгороде 1 июня

Posted Сегодня, 18:20
Published Сегодня, 18:20
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил здание будущего фонда — его разместили на проспекте Славы. Сейчас там проходят ремонтные работы, которые планируется завершить до середины мая.
О том, как продвигаются ремонтные работы, глава региона рассказал на своей странице в соцсетях.
Повторно приеду на объект через неделю, чтобы увидеть уже начало работ по демонтажу первого этажа, где будет находится стойка регистрации. До середины мая ремонт должен быть уже полностью выполнен. Дизайнеры должны подобрать единое решение не только по входной вывеске, но и по всем внутренним помещениям.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Главная задача фонда — оказание помощи ветеранам СВО, а также участвовавшим в боевых действиях в Донбассе с 2014 года.
Фонд, в частности, займётся оказанием психологической и бесплатной юридической помощи, содействием в получении и восстановлении документов, поможет в социальной адаптации, реабилитации и в трудоустройстве военных.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области