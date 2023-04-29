Два проекта кафедры ЭУН БГТУ — победители Всероссийского конкурса

Цикл интерактивных лекций-бесед «Наследие инженера Шухова» познакомит студентов с техническими аспектами производственных технологий, устройств, механизмов, аппаратов, архитектурных и конструкционных инноваций академика Шухова. Студенты узнают, как «Наследие инженера Шухова» повлияло на отраслевую индустрию своего времени, о технических и технологических барьерах, о сложном и насыщенном профессиональном пути великого инженера.