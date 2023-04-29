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Posted 29 апреля 11:36

Published 29 апреля 11:36

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

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Два проекта кафедры ЭУН БГТУ — победители Всероссийского конкурса

29 апреля 2023, 11:36
Фото: В БГТУ им. Шухова
Два проекта кафедры Экспертизы и управления недвижимостью БГТУ им. В. Г. Шухова стали победителями Всероссийского конкурса «Росмолодёжь.Гранты» среди образовательных организаций высшего образования в 2023 году.

В номинации #создавай_возможности грант на реализацию получила «Школа Шухова», а в номинации #помни — проект «Наследие инженера Шухова».

Образовательный интенсив «Школа Шухова 3.0: технологии российского строительного инжиниринга» для студентов российских вузов включает цикл мероприятий: научно-познавательные лектории, мастер-классы, дизайн- и форсайт-сессии, воркшопы, а также командную работу и проектно-исследовательскую деятельность в строительстве. Подробнее о проекте на сайте https://shukhovschool.ru/.

Цикл интерактивных лекций-бесед «Наследие инженера Шухова» познакомит студентов с техническими аспектами производственных технологий, устройств, механизмов, аппаратов, архитектурных и конструкционных инноваций академика Шухова. Студенты узнают, как «Наследие инженера Шухова» повлияло на отраслевую индустрию своего времени, о технических и технологических барьерах, о сложном и насыщенном профессиональном пути великого инженера.

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#Кристина Семенчук#Бгту шухова#Школа#Проект#Лекции#Общество#Белгород
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