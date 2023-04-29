Что произошло на «Родине» в Белгороде

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Утром 29 апреля в Белгороде в Сети появились фотографии с согнувшейся опорой на проспекте Богдана Хмельницкого. Случившееся объяснили в мэрии.
Как оказалось, грейфер зацепил провода и согнул опору. Для решения проблемы на место выехали коммунальные службы.
Очевидцы сообщили, что из-за инцидента в проводах успел запутаться маршрутный автобус.
В Белгорблагоустройстве заверили, что движение на проблемном участке восстановят через несколько часов.