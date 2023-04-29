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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

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Что произошло на «Родине» в Белгороде

29 апреля 2023, 12:08
Фото: Go31

Грейфер зацепил провода и погнул опору на остановке в Белгороде

Инцидент произошёл утром 29 апреля. Очевидцы сообщили, что маршрутный автобус из-за случившегося запутался в проводах.

Утром 29 апреля в Белгороде в Сети появились фотографии с согнувшейся опорой на проспекте Богдана Хмельницкого. Случившееся объяснили в мэрии.

Как оказалось, грейфер зацепил провода и согнул опору. Для решения проблемы на место выехали коммунальные службы.

Очевидцы сообщили, что из-за инцидента в проводах успел запутаться маршрутный автобус.

В Белгорблагоустройстве заверили, что движение на проблемном участке восстановят через несколько часов.

Фото: Go31
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#Опора#Провода#Автобус#Грейфер#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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