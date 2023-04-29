Белгородцы теперь могут задать вопросы о порядке сдачи ЕГЭ и ОГЭ по номеру 122

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что с 29 апреля наконец начал свою работу сервис по вопросам порядка сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Задать вопросы родители и школьники могут по номеру телефона «122».
С 08:00 до 20:00 на вопросы белгородцев ответят операторы, в ночное время суток — роботы.
Операторы ответят на вопросы с 08:00 до 20:00 часов. В другое время суток на вопросы ответит или же примет заявку робот. После чего оператор обработает заявку в рабочее время и обязательно свяжется с тем, кто звонил. Если у оператора не будет ответа на вопрос сразу, то он зафиксирует интересующую тему и передаст её профильному специалисту для отработки, после чего свяжется с обратившимся.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области