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Белгородцы теперь могут задать вопросы о порядке сдачи ЕГЭ и ОГЭ по номеру 122

29 апреля 2023, 04:03
Фото: 1MI
В соцсетях Вячеслав Гладков разъяснил порядок работы сервиса.
Сюжет
ЕГЭ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что с 29 апреля наконец начал свою работу сервис по вопросам порядка сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Задать вопросы родители и школьники могут по номеру телефона «122».

С 08:00 до 20:00 на вопросы белгородцев ответят операторы, в ночное время суток — роботы.

Операторы ответят на вопросы с 08:00 до 20:00 часов. В другое время суток на вопросы ответит или же примет заявку робот. После чего оператор обработает заявку в рабочее время и обязательно свяжется с тем, кто звонил. Если у оператора не будет ответа на вопрос сразу, то он зафиксирует интересующую тему и передаст её профильному специалисту для отработки, после чего свяжется с обратившимся.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#ЕГЭ#Номер 122#Экзамен#Вопросы#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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