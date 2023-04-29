Белгородцы теперь могут задать вопросы о порядке сдачи ЕГЭ и ОГЭ по номеру 122

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что с 29 апреля наконец начал свою работу сервис по вопросам порядка сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Задать вопросы родители и школьники могут по номеру телефона «122».