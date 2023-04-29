Белгородцы потребовали объяснить «тренд» строительства очистных рядом с домами

Жители Никольского и Новой Нелидовки просят подобрать другое место для объекта, однако от чиновников получают только отписки. Ситуацию объяснил губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что планируется провести общественное обсуждение. Белгородцы тем временем ждать не стали и провели своё.

В Белгородском районе остаётся острой проблема строительства очистных сооружений. В этот раз жалобы поступили от жителей Никольского и Новой Нелидовки. Что за тренд: строить очистные сооружения в пределах населённых пунктов? Почему нельзя подобрать место вдали от жилых построек? В случае с Никольским — ещё и дальше от точек водозабора. Мы с трудом отвоевали свою воду, теперь сюда очистные сооружения «подвезли». обращение белгородцев в прямом эфире На возмущения белгородцев ответил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в Никольском и Нелидовке ситуация «более благоприятная», чем в Таврово, жители которого ранее тоже просили обратить внимание нам проблему. Не строить очистные сооружения, конечно, можно. Но все будут болеть. И что будем делать с теми отходами, которые скапливаются у жителей? Там же чужих отходов нет. Поэтому нужно искать совместное решение, но не в ущерб здоровью. Нарушать закон никто не собирается. Вячеслав Гладков Глава региона заверил, что встречи с белгородцами продолжатся. Сейчас перепроверяют существующее проектное решение, а позже проведут общественное обсуждение. Сами белгородцы тем временем ждать не стали и провели 29 апреля собственную встречу. Собрание, судя по записи, объединило немало неравнодушных людей. Собрание белгородцев по теме очистных в Никольском 29 апреля Видео: Bel.ru Белгородцы грозят дойти до президента из-за строительства очистных рядом с домами Узнать подробнее Читайте также: «Пустая встреча»: эпопея с очистными сооружениями под Белгородом продолжается В Белгородском районе проведут ещё одну встречу по очистным сооружениям