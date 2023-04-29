Белгородцы потребовали объяснить «тренд» строительства очистных рядом с домами

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В Белгородском районе остаётся острой проблема строительства очистных сооружений. В этот раз жалобы поступили от жителей Никольского и Новой Нелидовки.
Что за тренд: строить очистные сооружения в пределах населённых пунктов? Почему нельзя подобрать место вдали от жилых построек? В случае с Никольским — ещё и дальше от точек водозабора. Мы с трудом отвоевали свою воду, теперь сюда очистные сооружения «подвезли».
обращение белгородцев в прямом эфире
На возмущения белгородцев ответил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в Никольском и Нелидовке ситуация «более благоприятная», чем в Таврово, жители которого ранее тоже просили обратить внимание нам проблему.
Не строить очистные сооружения, конечно, можно. Но все будут болеть. И что будем делать с теми отходами, которые скапливаются у жителей? Там же чужих отходов нет. Поэтому нужно искать совместное решение, но не в ущерб здоровью. Нарушать закон никто не собирается.
Вячеслав Гладков
Глава региона заверил, что встречи с белгородцами продолжатся. Сейчас перепроверяют существующее проектное решение, а позже проведут общественное обсуждение.
Сами белгородцы тем временем ждать не стали и провели 29 апреля собственную встречу. Собрание, судя по записи, объединило немало неравнодушных людей.