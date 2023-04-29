Белгородцы подписывают петиции против искусства и рыбачат в приграничье: итоги недели

По рассказу губернатора Вячеслава Гладкова, не всем жителям эвакуированных населённых пунктов могут предоставить новое жильё — потому что не со всеми получается связаться, некоторые вне зоны доступа. Среди таких семей за пределами России находятся около 300. Они сейчас в Англии, Франции, Украине и других странах. Видимо, жильё в Белгородской области их теперь не интересует.