Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Изображение материала

Белгородцы подписывают петиции против искусства и рыбачат в приграничье: итоги недели

29 апреля 2023, 06:56
Фото: Bel.ru
В Белгородской области за это время успели узнать о неудачной рыбалке, уехавших в Европу жителей приграничья, программу праздника «Река в цвету» и неудачной выставке современного искусства в Старом Осколе.

Подорвавшиеся на мине

Двое белгородцев 26 апреля решили поехать на рыбалку в приграничную Журавлёвку, несмотря на опасность и действующий режим ЧС в селе. Абсурд ситуации ещё и в том, что они не обратили внимания даже на таблички, предупреждающие о минной опасности.

В итоге белгородцы подорвались на мине. Их нашли участники ДНД 28 апреля мёртвыми возле машины. В это время погибших начали искать и родственники — не могли дозвониться по телефону.

В очередной раз хотим вам напомнить оставаться разумными. Не забывайте о собственной безопасности. Все ограждения, как показывают подобные ситуации, преодолимы. Но преодолевать их не нужно — так вы можете спасти себе жизнь.

Белгородцы подорвались на мине по пути на рыбалку
Узнать подробнее

Уехавшие за границу семьи из приграничья

Некоторые белгородцы, которые раньше проживали в приграничной зоне, с наступлением СВО и введением режима ЧС в их населённых пунктах решили кардинально изменить свою жизнь. Они не просто покинули свои дома, Белгородскую область, а уехали из страны.

По рассказу губернатора Вячеслава Гладкова, не всем жителям эвакуированных населённых пунктов могут предоставить новое жильё — потому что не со всеми получается связаться, некоторые вне зоны доступа. Среди таких семей за пределами России находятся около 300. Они сейчас в Англии, Франции, Украине и других странах. Видимо, жильё в Белгородской области их теперь не интересует.

«Не можем найти за границей». Около 300 семей уехало из приграничья в другие страны
Узнать подробнее

Ошибка на ТВ

На федеральном телевидении допустили серьёзную ошибку, освещая взрыв в Белгороде, который произошёл 20 апреля. Тогда слова об «экстремистах в зоне СВО» удивили даже ведущего — вероятно, в суфлёре запустили отрывок из другого сюжета.

Позже ведущий «России 1» Николай Зусик объяснил ошибку в тексте, но весьма размыто. Зусик назвал причиной ошибки «совокупность факторов», с которыми команда телеканала «справилась».

«Были кое-какие сложности»: ведущий «России 1» объяснил ошибку в тексте о Белгороде
Узнать подробнее

«Река в цвету»

В полдень 29 апреля в Белгороде начнётся масштабный фестиваль «Река в цвету». Продлится он три дня на трёх площадках.

Как пообещала главный ландшафтный архитектор города, в 2023 году к празднику цветами засадили гектар земли. Это в два раза больше, чем в предыдущем году.

А в каждом уголке белгородцев будет ждать что-то интересное: цветочные скульптуры, украшенные лодки и многое другое. Из новинок — наводный понтон.

Узнать подробную программу «Белгород в цвету» можно здесь. Найти что-то по душе сможет каждый — от лекций до спектаклей и игр.

Удивят и без яйца: что ждёт белгородцев на фестивале «Река в цвету»
Узнать подробнее

Человек-выблевака

В Старом Осколе открылся Центр современного искусства, первый в регионе. И весьма неудачно. Стартовала работа заведения с выставки «Не доверяйте тишине, она обманчива». И понравилась она далеко не всем горожанам. С особым негативом встретили инсталляцию, которую местные жители назвали «Блевочелом».

Зрелище действительно неприятное. Особенно если посещать выставку сытым — можно самому удалиться в уборную от слишком яркого впечатления. Старооскольцы даже организовали петицию с требованием закрыть выставку и сменить руководство Центра. На момент написания наших итогов недели проголосовали за закрытие выставки уже больше 190 человек.

Не оценили «человека-выблеваку»: белгородцы просят закрыть выставку в Старом Осколе
Узнать подробнее
#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Итоги недели#Общество#Мина#Подорвался на мине#Погибшие#Река в цвету#Приграничье#Ошибка#Тв#Современное искусство
Подпишитесь
«Река в цвету» в Белгороде: чем заняться в первый день фестиваля?
Сегодня, 08:06
Перепродам дорого: как в Белгородской области мошенники перепродают телефоны
Вчера, 14:00
В Грайворонском округе нашли неразорвавшийся боеприпас
Вчера, 16:56
Белгородцы подорвались на мине по пути на рыбалку
Вчера, 16:23
«Вывозят грузовиками»: дома белгородцев на границе активно обчищают мародёры
Вчера, 18:09