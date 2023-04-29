Белгородцы подписывают петиции против искусства и рыбачат в приграничье: итоги недели

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Двое белгородцев 26 апреля решили поехать на рыбалку в приграничную Журавлёвку, несмотря на опасность и действующий режим ЧС в селе. Абсурд ситуации ещё и в том, что они не обратили внимания даже на таблички, предупреждающие о минной опасности.
В итоге белгородцы подорвались на мине. Их нашли участники ДНД 28 апреля мёртвыми возле машины. В это время погибших начали искать и родственники — не могли дозвониться по телефону.
В очередной раз хотим вам напомнить оставаться разумными. Не забывайте о собственной безопасности. Все ограждения, как показывают подобные ситуации, преодолимы. Но преодолевать их не нужно — так вы можете спасти себе жизнь.
Некоторые белгородцы, которые раньше проживали в приграничной зоне, с наступлением СВО и введением режима ЧС в их населённых пунктах решили кардинально изменить свою жизнь. Они не просто покинули свои дома, Белгородскую область, а уехали из страны.
По рассказу губернатора Вячеслава Гладкова, не всем жителям эвакуированных населённых пунктов могут предоставить новое жильё — потому что не со всеми получается связаться, некоторые вне зоны доступа. Среди таких семей за пределами России находятся около 300. Они сейчас в Англии, Франции, Украине и других странах. Видимо, жильё в Белгородской области их теперь не интересует.
На федеральном телевидении допустили серьёзную ошибку, освещая взрыв в Белгороде, который произошёл 20 апреля. Тогда слова об «экстремистах в зоне СВО» удивили даже ведущего — вероятно, в суфлёре запустили отрывок из другого сюжета.
Позже ведущий «России 1» Николай Зусик объяснил ошибку в тексте, но весьма размыто. Зусик назвал причиной ошибки «совокупность факторов», с которыми команда телеканала «справилась».
В полдень 29 апреля в Белгороде начнётся масштабный фестиваль «Река в цвету». Продлится он три дня на трёх площадках.
Как пообещала главный ландшафтный архитектор города, в 2023 году к празднику цветами засадили гектар земли. Это в два раза больше, чем в предыдущем году.
А в каждом уголке белгородцев будет ждать что-то интересное: цветочные скульптуры, украшенные лодки и многое другое. Из новинок — наводный понтон.
Узнать подробную программу «Белгород в цвету» можно здесь. Найти что-то по душе сможет каждый — от лекций до спектаклей и игр.
В Старом Осколе открылся Центр современного искусства, первый в регионе. И весьма неудачно. Стартовала работа заведения с выставки «Не доверяйте тишине, она обманчива». И понравилась она далеко не всем горожанам. С особым негативом встретили инсталляцию, которую местные жители назвали «Блевочелом».
Зрелище действительно неприятное. Особенно если посещать выставку сытым — можно самому удалиться в уборную от слишком яркого впечатления. Старооскольцы даже организовали петицию с требованием закрыть выставку и сменить руководство Центра. На момент написания наших итогов недели проголосовали за закрытие выставки уже больше 190 человек.