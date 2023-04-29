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Аналитики: Цены на шашлычный набор за год снизились на 19%

29 апреля 2023, 04:59
Фото: 1MI
В начале мая большинство россиян открывают сезон шашлыков, причем это включает и поездку на природу, и совместный семейный отдых или встречи с друзьями, и разнообразие блюд, приготовленных на мангале.

В преддверии сезона шашлыков в "Пятёрочке" провели сравнение стоимости шашлыка и дополнительных товаров для пикника на майские праздники в этом году с такими же ценами в аналогичный период прошлого года. Стоимость шашлычного набора (с мясом свинины) в среднем снизилась на 19%, пишет eg.ru.

Традиционный шашлычный набор  составляют мясо для приготовления шашлыка, лаваш, картофель и фольга для запекания, одноразовая посуда, средство для розжига и уголь.

Выбирая продукты собственных марок «Пятёрочки», можно сэкономить до 39%, если покупать свинину, и тогда можно уложиться в 1273 рубля, или даже больше, если готовить шашлык из мяса птицы, - он обойдется дешевле на 48%, а сумма составит 1040 рублей.

Жители Москвы, Тольятти и Санкт-Петербурга закупали товары для пикника перед праздником чаще, чем в других регионах. В Казани и Нижнем Новгороде в целях экономии своего времени предпочитают покупать уже замаринованное мясо.

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