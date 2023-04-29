Аналитики: Цены на шашлычный набор за год снизились на 19%

В преддверии сезона шашлыков в "Пятёрочке" провели сравнение стоимости шашлыка и дополнительных товаров для пикника на майские праздники в этом году с такими же ценами в аналогичный период прошлого года. Стоимость шашлычного набора (с мясом свинины) в среднем снизилась на 19%, пишет eg.ru.