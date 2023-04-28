Замглавы по строительству в Старом Осколе нашли замену

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Замглавы Старого Оскола по строительству Степану Ильяеву нашли замену. 28 апреля он покидает свой пост. Причиной стало завершение контракта. Исполнять его обязанности будет Олег Сапрыкин.
Ранее сообщалось, что с Ильяевым решили не продлевать контракт. Заместителем главы города он работал с мая 2021 года. До этого чиновник был директором МАУ «Научно-техническое автономное бюро».
Ранее с первым замглавы администрации губернатора Андреем Извариным расторгли служебный контракт. Сделали это по соглашению сторон. Кто займёт место Изварина в администрации губернатора, пока неизвестно.