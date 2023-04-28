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Замглавы по строительству в Старом Осколе нашли замену

28 апреля 2023, 07:12
Фото: страница Степана Ильяева ВК
28 апреля Степан Ильяев покидает свой пост. Причиной стало завершение контракта, сообщил глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков.

Замглавы Старого Оскола по строительству Степану Ильяеву нашли замену. 28 апреля он покидает свой пост. Причиной стало завершение контракта. Исполнять его обязанности будет Олег Сапрыкин.

Ранее сообщалось, что с Ильяевым решили не продлевать контракт. Заместителем главы города он работал с мая 2021 года. До этого чиновник был директором МАУ «Научно-техническое автономное бюро».

Ранее с первым замглавы администрации губернатора Андреем Извариным расторгли служебный контракт. Сделали это по соглашению сторон. Кто займёт место Изварина в администрации губернатора, пока неизвестно.

Замглавы Старого Оскола покидает свой пост
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Кадровые перестановки#Город#Контракт#Пост#Замглавы#Новости Старого Оскола#Степан Ильяев#Олег Сапрыкин#Андрей чесноков
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