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Юная белгородка сдала ЕГЭ досрочного периода на 100 баллов

28 апреля 2023, 10:14
Фото: 1MI
Первой рекордсменкой стала выпускница гимназии №3 Белгорода, набравшая максимальное количество баллов за экзамен по литературе, сообщили в региональном правительстве.
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ЕГЭ 2023

В Белгородской области выпускница гимназии №3 Белгорода стала первой, кто сдал ЕГЭ досрочного периода на 100 баллов. Валерия Кузьменко набрала максимальный балл за экзамен по литературе.

Как рассказала девушка, в прошлом году она сдала единый госэкзамен на высокие баллы. За английский язык выпускница получила 90 баллов, русский — 96 баллов. Результат по литературе в 60 баллов её не обрадовал.

К этому экзамену Валерия готовилась усердно. Перечитывала школьную программу, увлеклась литературной критикой и писала сочинения. На написание экзамена у неё ушло 2 часа 25 минут.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#ЕГЭ 2023#Образование#Экзамен#Литература#100 баллов
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