Юная белгородка сдала ЕГЭ досрочного периода на 100 баллов

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В Белгородской области выпускница гимназии №3 Белгорода стала первой, кто сдал ЕГЭ досрочного периода на 100 баллов. Валерия Кузьменко набрала максимальный балл за экзамен по литературе.
Как рассказала девушка, в прошлом году она сдала единый госэкзамен на высокие баллы. За английский язык выпускница получила 90 баллов, русский — 96 баллов. Результат по литературе в 60 баллов её не обрадовал.
К этому экзамену Валерия готовилась усердно. Перечитывала школьную программу, увлеклась литературной критикой и писала сочинения. На написание экзамена у неё ушло 2 часа 25 минут.