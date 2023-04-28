«Вывозят грузовиками»: дома белгородцев на границе активно обчищают мародёры

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
Обратилась к главе региона жительница приграничной Журавлёвки Елена. Она попросила помочь людям вывезти вещи из своих домов, пока это не сделали другие.
В селе работают мародёры. Практически не осталось домов, в которые не влезли и не вывезли имущество. Вывозится всё внаглую на грузовой машине. Люди в отчаянии, помогите нам!
Елена, белгородка
Губернатор посоветовал белгородцам обратиться за помощью не к нему, а к главе Белгородского района Владимиру Перцеву, который курирует этот вопрос.
Он обязан обеспечить вывоз имущества. Возможны проблемы только в случае обстрелов. Всё остальное обеспечено — есть транспорт, грузчики, В случае, если он вам откажет, обращайтесь ко мне. Приму личное участие.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
При этом Вячеслав Гладков отметил профессионализм Перцева, и что ещё не сталкивался с тем, чтобы глава Белгородского района некачественно выполнял его поручения.
Ранее уже подтвердились случаи хищения имущества из домов. Это было ещё в феврале. А губернатор объяснял людям, которые живут близко к границе, что в темноте угрозы вскрытия больше, нежели со светом в доме.