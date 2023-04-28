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«Вывозят грузовиками»: дома белгородцев на границе активно обчищают мародёры

28 апреля 2023, 18:09
Фото: 1MI

Дома белгородцев на границе активно опустошают

На недобросовестных людей, пользующихся введённым режимом ЧС в приграничных сёлах, вновь пожаловались губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову.

Обратилась к главе региона жительница приграничной Журавлёвки Елена. Она попросила помочь людям вывезти вещи из своих домов, пока это не сделали другие.

В селе работают мародёры. Практически не осталось домов, в которые не влезли и не вывезли имущество. Вывозится всё внаглую на грузовой машине. Люди в отчаянии, помогите нам!
Елена, белгородка

Губернатор посоветовал белгородцам обратиться за помощью не к нему, а к главе Белгородского района Владимиру Перцеву, который курирует этот вопрос.

Он обязан обеспечить вывоз имущества. Возможны проблемы только в случае обстрелов. Всё остальное обеспечено — есть транспорт, грузчики, В случае, если он вам откажет, обращайтесь ко мне. Приму личное участие.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

При этом Вячеслав Гладков отметил профессионализм Перцева, и что ещё не сталкивался с тем, чтобы глава Белгородского района некачественно выполнял его поручения.

Ранее уже подтвердились случаи хищения имущества из домов. Это было ещё в феврале. А губернатор объяснял людям, которые живут близко к границе, что в темноте угрозы вскрытия больше, нежели со светом в доме.

В сёлах с введённым ЧС под Белгородом подтвердили четыре случая хищений из домов
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#Кристина Семенчук#Приграничье#Мародёры#Кражи#Общество#Губернатор#Белгородская область#Журавлёвка#Вячеслав Гладков#Владимир перцев
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