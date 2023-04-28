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В Грайворонском округе нашли неразорвавшийся боеприпас

28 апреля 2023, 16:56
Фото: Bel.ru
Жителей улицы, близкой к боеприпасу, решили отселить. Об этом сообщил губернатор Белгородской области.
Сюжет
СВО

В Грайворонском округе 28 апреля нашли неразорвавшийся боеприпас. В каком населённом пункте это произошло не уточняется. Грайворонцев, чьи дома находятся на улице рядом со взрывоопасным предметом, решили временно отселить.

Сейчас на месте работает следственная группа, принято решение временно отселить жителей близлежащей улицы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Завтра утром, 29 апреля, работы по нейтрализации боеприпаса продолжат. Для этого, видимо, нужна лучшая видимость.

Ранее стало известно, что на территории Журавлёвки Белгородского района погибли двое мирных жителей. Они решили поехать на рыбалку — введённый режим ЧС и предупреждения об опасности их не остановили. В и тоге белгородцы подорвались на мине.

Белгородцы подорвались на мине по пути на рыбалку
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#Кристина Семенчук#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#СВО#Происшествия#Неразорвавшийся боеприпас#Боеприпас
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