Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Изображение материала

В Белгороде отремонтируют братские могилы и памятники за 2,4 млн рублей

28 апреля 2023, 10:08
Фото: 1MI
Работы должны быть завершены до 30 апреля. Ремонтом занимается ООО «Инфинити».

24 апреля Белгорблагоустройство заключило контракт с белгородской компанией ООО «Инфинити» на ремонт памятников в областном центре. Цена контракта составила 2 млн 412 тыс. рублей. Работы должны быть завершены до 30 апреля.

Рабочим необходимо очистить и отполировать гранит, покрасить ограждения на братских могилах по улицам Корочанская и Красноармейска, а также на памятнике воинам-землякам на улице Дальняя.

Кроме того, специалисты должны отремонтировать памятный знак жертвам фашизма, расстрелянным в период оккупации Белгорода и мемориальную композицию памяти жертв политических репрессий «Парк памяти». На памятниках демонтируют гранит, отполируют, расчистят швы, окрасят венки и монументы.

Также в перечень объектов, подлежащих ремонту вошли:

  • Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году
  • Бюсты Жукова и Конева
  • Обелиск жертвам Октябрьской революции и Гражданской войны
  • Памятник генералу-майору Лебедю
  • Памятник гвардии-старшему лейтенанту Попову
  • Памятный знак в честь майора Дзгоева
  • Мемориальный комплекс: братская могила советских воинов, погибших в 1918 г. 1941–1943 годах
  • Архитектурно-скульптурная композиция скорбящей матери с мальчиком
  • Памятник генералу-полковнику Герою Советского Союза М. С. Шумилову
  • Памятник генералу армии Ватутину
  • Памятник «Горожанам, не вернувшимся с войны»
  • Братская могила железнодорожников, погибших в годы Великой Отечественной войны
  • Стела в честь награждения города Белгорода орденом Отечественной войны I степени
  • Братская могила советских воинов, в которой захоронено 390 человек, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1942 году

 

Читайте также:
Белгородских воспитателей заставляют дежурить на майские праздники возле памятниковВ Белгороде узаконили установленный с проблемами памятник ЕсенинуВ первых числах мая в Белгороде завершится реконструкция 41 памятника воинской славы
#Алина Харина#Памятник#Ремонт#Общество#Новости Белгорода#Госзакупки#Белгород
Подпишитесь
Стала известна полная программа фестиваля «Река в цвету» в Белгороде
Сегодня, 09:44
Многолетники - забросили, однолетники - не умеем. Гладков - об озеленении Белгорода
Сегодня, 10:14
Украинский дрон пытался уничтожить УАЗ белгородских пограничников
Сегодня, 08:32
Не оценили «человека-выблеваку»: белгородцы просят закрыть выставку в Старом Осколе
Сегодня, 08:10
Игорь Закотенко и Эдуард Журналёв пообщались с бойцами на передовой в зоне СВО
Сегодня, 09:29
В каких случаях в белгородских школах могут проводить очные допзанятия
Сегодня, 07:09