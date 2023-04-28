В Белгороде отремонтируют братские могилы и памятники за 2,4 млн рублей

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
24 апреля Белгорблагоустройство заключило контракт с белгородской компанией ООО «Инфинити» на ремонт памятников в областном центре. Цена контракта составила 2 млн 412 тыс. рублей. Работы должны быть завершены до 30 апреля.
Рабочим необходимо очистить и отполировать гранит, покрасить ограждения на братских могилах по улицам Корочанская и Красноармейска, а также на памятнике воинам-землякам на улице Дальняя.
Кроме того, специалисты должны отремонтировать памятный знак жертвам фашизма, расстрелянным в период оккупации Белгорода и мемориальную композицию памяти жертв политических репрессий «Парк памяти». На памятниках демонтируют гранит, отполируют, расчистят швы, окрасят венки и монументы.
Также в перечень объектов, подлежащих ремонту вошли: