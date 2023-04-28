В Белгороде ищут пропавшего мужчину в очках и с бородой

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
В Белгороде пропал 50-летний Максим Шадчнев. 11 апреля белгородец ушёл из дома и не вернулся.
Рост мужчины — 167 см, телосложение нормальное, волосы русые, глаза голубые. С собой носил рюкзак. Во что был одет житель областного центра, неизвестно. Также он носит очки и бороду.
Всех тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обращаться по номеру телефона горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.