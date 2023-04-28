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В Белгороде ищут пропавшего мужчину в очках и с бородой

28 апреля 2023, 14:23
Фото: «Поисковый отряд “Лиза Алерт” Белгородской области» ВК
50-летний житель областного центра ушёл из дома 11 апреля и не вернулся. Информацию опубликовали в группе «Поисковый отряд „Лиза Алерт“ Белгородской области» в ВК.
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В Белгороде пропал 50-летний Максим Шадчнев. 11 апреля белгородец ушёл из дома и не вернулся.

Рост мужчины — 167 см, телосложение нормальное, волосы русые, глаза голубые. С собой носил рюкзак. Во что был одет житель областного центра, неизвестно. Также он носит очки и бороду.

Всех тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обращаться по номеру телефона горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.

Фото: «Поисковый отряд “Лиза Алерт” Белгородской области» ВК
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Поиски#Происшествия#Пропал#Пропал человек#Лиза Алерт#Новости Белгорода
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