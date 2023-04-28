Урочищу под Белгородом причинили ущерб неочищенным стоками на 1,7 млн рублей

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
В урочище Гостищевский Лог попадали неочищенные жидкие стоки, которые нанесли ущерб особо охраняемой территории природного заказника регионального значения. Сумма превысила 1,7 млн рублей.
Как выяснила прокуратура в ходе проверки, стоки попадали на открытый рельеф почвы из бесхозного капитального сооружения. По данному факту надзорное ведомство направило материалы проверки в орган предварительного расследования.
Возбуждено уголовное дело. Прокуратура направила представление в адрес администрации Яковлевского горокруга. Его рассмотрели и удовлетворили. Указанное сооружение планируют взять на учёт. Неочищенные стоки теперь вывозит обслуживающая организация.