Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Изображение материала

Урочищу под Белгородом причинили ущерб неочищенным стоками на 1,7 млн рублей

28 апреля 2023, 14:57
Фото: 1MI
Местность входит в границы особо охраняемой природной территории. Сумма ущерба превысила 1,7 млн рублей. Делом занялась региональная прокуратура.

В урочище Гостищевский Лог попадали неочищенные жидкие стоки, которые нанесли ущерб особо охраняемой территории природного заказника регионального значения. Сумма превысила 1,7 млн рублей.

Как выяснила прокуратура в ходе проверки, стоки попадали на открытый рельеф почвы из бесхозного капитального сооружения. По данному факту надзорное ведомство направило материалы проверки в орган предварительного расследования.

Возбуждено уголовное дело. Прокуратура направила представление в адрес администрации Яковлевского горокруга. Его рассмотрели и удовлетворили. Указанное сооружение планируют взять на учёт. Неочищенные стоки теперь вывозит обслуживающая организация.

Белгородцы вместо укрытия получили затопленный канализационными стоками подвал
Узнать подробнее
Читайте также:
В 2022 году в Белгородской области возбудили два уголовных дела из-за разлива стоковВ Белгородском районе очистные сооружения не справляются со сбросом стоковВячеслав Гладков прокомментировал ситуацию с канализационными стоками в поле
#Наталья Корявых#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Прокуратура#Ущерб#Заказник#Гостищевский Лог
Подпишитесь
Белгородцы подорвались на мине по пути на рыбалку
Сегодня, 16:23
Снаряд упал с парашюта на жилой дом в Белгородской области
Сегодня, 12:23
Перепродам дорого: как в Белгородской области мошенники перепродают телефоны
Сегодня, 14:00
В Грайворонском округе нашли неразорвавшийся боеприпас
Сегодня, 16:56
Ответственность за белгородских детей при написании контрольных очно несёт школа
Сегодня, 13:57
«Вывозят грузовиками»: дома белгородцев на границе активно обчищают мародёры
Сегодня, 18:09