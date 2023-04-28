Украинский дрон пытался уничтожить УАЗ белгородских пограничников

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В Белгородской области украинский дрон пытался уничтожить внедорожник пограничников. Однако безуспешно: взрывные устройства упали рядом с машиной, её лишь немного задело осколками.
Пострадавших нет. Сам дрон в итоге уничтожили.
Это не первое происшествие с БПЛА в регионе. В Белгородском районе ранее сбили ещё один украинский беспилотник. Его заметили недалеко от пропускного пункта. Неизвестно, нёс ли дрон боеприпасы.
Помимо этого, с начала недели не раз появлялись сообщения о попытке атак беспилотниками региона.