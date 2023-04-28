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Украинский дрон пытался уничтожить УАЗ белгородских пограничников

28 апреля 2023, 08:32
Фото: 1MI
Беспилотник сбросил взрывные устройства рядом с внедорожником — машину в итоге только немного задело осколками. Сам БПЛА уничтожили. Пострадавших нет, сообщает Telegram-канал SHOT.
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СВО

В Белгородской области украинский дрон пытался уничтожить внедорожник пограничников. Однако безуспешно: взрывные устройства упали рядом с машиной, её лишь немного задело осколками.

Пострадавших нет. Сам дрон в итоге уничтожили.

Это не первое происшествие с БПЛА в регионе. В Белгородском районе ранее сбили ещё один украинский беспилотник. Его заметили недалеко от пропускного пункта. Неизвестно, нёс ли дрон боеприпасы.

Помимо этого, с начала недели не раз появлялись сообщения о попытке атак беспилотниками региона.

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#Дрон#Беспилотник#Атака#Пограничники#Происшествия#Спецоперация#СВО#Белгородская область
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