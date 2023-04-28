У меня нет дачи, у меня задача: Гладков раскритиковал Галдуна за озеленение Белгорода

Вячеслав Гладков в очередной раз высказался о многолетниках в Белгороде. По мнению губернатора, долгое время за клумбами в городе никто толком не следил и ситуацию нужно менять. Так, глава региона отметил, что можно, конечно, посадить на клумбах сено — ведь за ним не нужен уход. Но тогда в парке не будет красоты и, соответственно, людей.