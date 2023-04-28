У меня нет дачи, у меня задача: Гладков раскритиковал Галдуна за озеленение Белгорода

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Вячеслав Гладков в очередной раз высказался о многолетниках в Белгороде. По мнению губернатора, долгое время за клумбами в городе никто толком не следил и ситуацию нужно менять. Так, глава региона отметил, что можно, конечно, посадить на клумбах сено — ведь за ним не нужен уход. Но тогда в парке не будет красоты и, соответственно, людей.
Здесь не будет красоты, здесь не будет людей. Я когда приехал к Галдуну, посмотрел, как он мне говорит: «У меня на даче хорошо». А у меня нет дачи. У меня задача — чтобы было красиво не у вас на даче. Почему у вас так красиво на даче, но такая грустная ситуация в Белгороде? Задача не в дачах, а в городах. Мне хочется, чтобы Белгород зацвёл.
Вячеслав Гладков
По мнению Гладкова, когда нет определённого хозяина — это всегда плохо. Так, губернатор отметил, что в прошлом году на детские площадки потратили 500 млн рублей, а в позапрошлом— миллиард. Но проблема в том, что содержать их никто не хочет.
И когда ко мне предыдущий мэр Юрий Галдун приходит и говорит: «Почему я должен заниматься управляющими компаниями и жилым фондом? У вас есть жилнадзор, государственные структуры, а управляющие — это частные. Мне зачем это надо?» «Вам надо — занимайтесь людьми, мне с ними геморрой». А если мы с самого начала не сшиваем одеяло — ничего не полетит.
Вячеслав Гладков
По мнению губернатора, можно вообще закрыть все клумбы и газоны асфальтом, как в европейских городах — чтобы не было ни пыли, ни грязи. Но такой вариант ему не нравится.
Денег мало у Белгорода, надо решить вопрос. Но за деньгами не очень хочется «выбрасывать» ребёнка, красота уйдёт. Потому что чем меньше людей — тем меньше требований. Людей не будет — не будут они требовать. И мусорить не будут, и общепит не будут требовать. Вопрос как раз в том, чтобы найти это сочетание. Если мы сделаем площадки, но город за ними следить не будет — так не пойдёт. А Демидов скажет — я в этом процессе не участвую, это областная собственность, содержите сами.
Вячеслав Гладков
В конце концов губернатор отметил, что запросы у населения есть, и процесс озеленения Белгорода нужно продолжать.