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Стало известно о новом обстреле Белгородской области

28 апреля 2023, 09:23
Фото: Bel.ru

МЧС сообщило об обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области

Под огнём ВСУ населённый пункт в Шебекинском горокруге оказывается не в первый раз с начала СВО. О раненых или разрушениях пока ничего не известно.
Сюжет
Обстрел

Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге попала под обстрел ВСУ. Пока ничего не известно о пострадавших или разрушениях.

За сутки это уже третий обстрел, о котором предупреждало МЧС. Ранее поступили оповещения об обстреле Козинки в Грайворонском горокруге и Вознесеновки в Шебекинском горокруге. О последствиях официально ничего не сообщалось. 

Помимо этого, стало известно о новых попытках атаки беспилотниками. В Белгородском районе сбили БПЛА неподалёку от пропускного пункта. В другом районе украинский дрон пытался уничтожить автомобиль пограничников. В обоих случаях обошлось без пострадавших. 

Украинский дрон пытался уничтожить УАЗ белгородских пограничников
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#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка
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