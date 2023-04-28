Стало известно о новом обстреле Белгородской области

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге попала под обстрел ВСУ. Пока ничего не известно о пострадавших или разрушениях.
За сутки это уже третий обстрел, о котором предупреждало МЧС. Ранее поступили оповещения об обстреле Козинки в Грайворонском горокруге и Вознесеновки в Шебекинском горокруге. О последствиях официально ничего не сообщалось.
Помимо этого, стало известно о новых попытках атаки беспилотниками. В Белгородском районе сбили БПЛА неподалёку от пропускного пункта. В другом районе украинский дрон пытался уничтожить автомобиль пограничников. В обоих случаях обошлось без пострадавших.