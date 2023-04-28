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Снаряд упал с парашюта на жилой дом в Белгородской области

28 апреля 2023, 12:23
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
архивное фото
Происшествие случилось в Шебекинском горокруге. Место оцеплено, работает следственная группа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

28 апреля на частный жилой дом в Муроме Шебекинского горокруга с парашюта упал снаряд. О происшествии сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадавших нет. Место оцеплено. На территории работает следственная группа.

Шебекинский горокруг 28 апреля попал под массированный обстрел с беспилотников. Значительных разрушений нет. По информации Гладкова, обошлось без пострадавших.

С утра под обстрелы в Шебекинском горокруге попали Вознесеновка, Новая Таволжанка и Красное, о чём предупреждало МЧС.

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