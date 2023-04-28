Снаряд упал с парашюта на жилой дом в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
28 апреля на частный жилой дом в Муроме Шебекинского горокруга с парашюта упал снаряд. О происшествии сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Пострадавших нет. Место оцеплено. На территории работает следственная группа.
Шебекинский горокруг 28 апреля попал под массированный обстрел с беспилотников. Значительных разрушений нет. По информации Гладкова, обошлось без пострадавших.
С утра под обстрелы в Шебекинском горокруге попали Вознесеновка, Новая Таволжанка и Красное, о чём предупреждало МЧС.