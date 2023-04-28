Сладкая жизнь: чистая прибыль кондитерской фабрики «Белогорье» увеличилась в 18 раз

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
Чистая прибыль кондитерской фабрики «Белогорье» увеличилась в 18 раз по сравнению с 2021 годом. Если в 2021 году компания заработала 16,5 млн рублей, то в 2022 — уже 303 млн рублей.
Что касается выручки от продаж за 2022 год, то фабрика отчиталась о 3 млрд рублей. Чистые активы компании составляют на данный момент миллиард рублей.
Стоит отметить, что 2021 год для компании был не самым удачным: чистая прибыль кондитерской фабрики «Белогорье» уменьшилась тогда в 2,2 раза по сравнению с 2020 годом. Причиной стал рост себестоимости продаж.
АО «Кондитерская фабрика „Белогорье“» зарегистрировано в Белгороде. Компании 30 лет — работает она с 1993 года. Производит фабрика сухари, печенье и прочие сухарные хлебобулочные изделия, а также кондитерские изделия: торты, пирожные, пироги и бисквиты. Генеральный директор АО — Сергей Сиротенко. Он входит в топ-100 самых влиятельных белгородцев.