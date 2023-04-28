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Сладкая жизнь: чистая прибыль кондитерской фабрики «Белогорье» увеличилась в 18 раз

28 апреля 2023, 06:48. Обновлено в 06:50
Фото: 1MI
В 2022 году белгородская кондитерская фабрика увеличила чистую прибыль до 303 млн рублей. Это в 18 раз больше, чем было в 2021 году.

Чистая прибыль кондитерской фабрики «Белогорье» увеличилась в 18 раз по сравнению с 2021 годом. Если в 2021 году компания заработала 16,5 млн рублей, то в 2022 — уже 303 млн рублей.

Что касается выручки от продаж за 2022 год, то фабрика отчиталась о 3 млрд рублей. Чистые активы компании составляют на данный момент миллиард рублей.

Стоит отметить, что 2021 год для компании был не самым удачным: чистая прибыль кондитерской фабрики «Белогорье» уменьшилась тогда в 2,2 раза по сравнению с 2020 годом. Причиной стал рост себестоимости продаж.

АО «Кондитерская фабрика „Белогорье“» зарегистрировано в Белгороде. Компании 30 лет — работает она с 1993 года. Производит фабрика сухари, печенье и прочие сухарные хлебобулочные изделия, а также кондитерские изделия: торты, пирожные, пироги и бисквиты. Генеральный директор АО — Сергей Сиротенко. Он входит в топ-100 самых влиятельных белгородцев. 

Чистая прибыль кондитерской фабрики «Белогорье» уменьшилась вдвое
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