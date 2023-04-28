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Семьи военных в Белгородской области смогут обращаться с вопросами по телефону 122

28 апреля 2023, 08:00
Фото: 1MI
Телефонная линия начнёт работу с 10 мая. Все вопросы, связанные с воинской службой, белгородцы смогут задать по указанному номеру, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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Военные

В Белгородской области семьи военнослужащих смогут задавать вопросы о прохождении службы по телефону 122. Линия начнёт работу с 10 мая.

Соответствующее решение приняли в связи с поступлением множества жалоб и обращений. Таким образом в регионе планируют систематизировать эту работу, чтобы родные военных меньше переживали, подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков. С 10 мая у семей появится возможность задать любые вопросы по поводу прохождения воинской службы по номеру 122.

«Надеюсь, сможем быстро и качественно отработать схему взаимодействия с Министерством обороны, с военными комиссариатами для того, чтобы наши семьи получали максимально быструю и точную информацию», — пояснил глава региона.

Также появится возможность задать вопросы, касающиеся выплат.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Военные#Общество#Телефон#Линия#Минобороны#Номер 122
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