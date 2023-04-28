Семьи военных в Белгородской области смогут обращаться с вопросами по телефону 122

Соответствующее решение приняли в связи с поступлением множества жалоб и обращений. Таким образом в регионе планируют систематизировать эту работу, чтобы родные военных меньше переживали, подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков. С 10 мая у семей появится возможность задать любые вопросы по поводу прохождения воинской службы по номеру 122.