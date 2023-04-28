Семьи военных в Белгородской области смогут обращаться с вопросами по телефону 122

Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
В Белгородской области семьи военнослужащих смогут задавать вопросы о прохождении службы по телефону 122. Линия начнёт работу с 10 мая.
Соответствующее решение приняли в связи с поступлением множества жалоб и обращений. Таким образом в регионе планируют систематизировать эту работу, чтобы родные военных меньше переживали, подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков. С 10 мая у семей появится возможность задать любые вопросы по поводу прохождения воинской службы по номеру 122.
«Надеюсь, сможем быстро и качественно отработать схему взаимодействия с Министерством обороны, с военными комиссариатами для того, чтобы наши семьи получали максимально быструю и точную информацию», — пояснил глава региона.
Также появится возможность задать вопросы, касающиеся выплат.