С начала года на территории Белгородской области не было лесных пожаров

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
По данным врио министра природопользования области Романа Татаринцева, в текущем году на территории Белгородской области не было лесных пожаров. В целом с 2011 года в регионе не фиксировали крупных возгораний в лесных массивах.
Одно из главных направлений в работе, которое мы берём за основу, — профилактика правонарушений во избежание пожаров.
Роман Татаринцев
Чиновник отметил, что одной из причин возникновения пожаров в лесах является не только неосторожное обращение с огнём, но и перекидка пламени с других видов возгораний, например, с ландшафтных пожаров на леса. Поэтому инспекторы проводят профилактическую работу с населением.
Также проводится работа по опахиванию территорий и оборудованию минерализованных полос, которые предотвращают перекидку огня на лесной фонд.
Мы проводим работу по содержанию минерализованных полос. Дважды в год исследуется их состояние, чтобы они не зарастали.
Роман Татаринцев