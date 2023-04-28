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С начала года на территории Белгородской области не было лесных пожаров

28 апреля 2023, 14:13
Фото: 1MI
Несмотря на возгорания в лесных массивах в других регионах, в Белгородской области подобных фактов не зарегистрировали. В целом крупных лесных пожаров на территории региона не было с 2011 года.

По данным врио министра природопользования области Романа Татаринцева, в текущем году на территории Белгородской области не было лесных пожаров. В целом с 2011 года в регионе не фиксировали крупных возгораний в лесных массивах.

Одно из главных направлений в работе, которое мы берём за основу, — профилактика правонарушений во избежание пожаров.
Роман Татаринцев

Чиновник отметил, что одной из причин возникновения пожаров в лесах является не только неосторожное обращение с огнём, но и перекидка пламени с других видов возгораний, например, с ландшафтных пожаров на леса. Поэтому инспекторы проводят профилактическую работу с населением.

Также проводится работа по опахиванию территорий и оборудованию минерализованных полос, которые предотвращают перекидку огня на лесной фонд.

Мы проводим работу по содержанию минерализованных полос. Дважды в год исследуется их состояние, чтобы они не зарастали.
Роман Татаринцев
Почти 600 населённых пунктов в Белгородской области подвержены угрозе лесных пожаров
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#Кристина Семенчук#Лесные пожары#Профилактика#Опахивание#Окопы#Город#Белгородская область#Роман Татаринцев
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