С начала года на территории Белгородской области не было лесных пожаров

Чиновник отметил, что одной из причин возникновения пожаров в лесах является не только неосторожное обращение с огнём, но и перекидка пламени с других видов возгораний, например, с ландшафтных пожаров на леса. Поэтому инспекторы проводят профилактическую работу с населением.