РЖД: Возгорание в Курганской области не могло быть вызвано искрой от тепловоза

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
В сообщении отмечается, что угроз инфраструктуре железнодорожного транспорта нет, также опровергается информация, что причиной возгорания могла послужить искра от проходящего тепловоза, пишет kikonline.ru.
«28 апреля пожарный поезд со станции Курган прибыл к деревне Юрахлы в помощь подразделениям МЧС в ликвидации природного пожара, подошедшего к железной дороге на перегоне Варгаши — Кравцево. Движение поездов на участке осуществляется по графику», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что пожарный состав имеет в запасе 180 тонн воды, а также другое необходимое для тушения пожара оборудование. Более того, поезд может осуществлять заправку водой пожарных машин.
Также в тушении загоревшейся травы на полосе отвода железной дороги на перегоне Курган — Утяк был задействован второй поезд, прибывший со станции Шадринск.
«Обращаем внимание, что железнодорожная линия электрифицирована, в связи с этим пожар не мог быть спровоцирован искрой от проходящих тепловозов, как сообщается в публикациях СМИ», — подчеркивается в сообщении.
В настоящее время оба пожарных состава оказывают помощь в тушении пожаров не только в Курганской, но и в Челябинской области. Так, 27 апреля 2023 г. пожарный поезд со станции Златоуст помогал экстренным службам в ликвидации пожара на перегоне Сыростан — Хребет. А поезд со станции Кропачево в настоящее время оказывает помощь в тушении загоревшейся травы на полосе отвода железной дороги на перегоне Вязовая — Мурсалимкино.
Отметим, что ранее глава Курганской области Вадим Шумков сообщил, что на станции Юрахлы (Варгашинский район Курганской области) горят несколько зданий. В МЧС уточнили, что речь идет о горящих хозяйственных постройках на площади 800 кв метров, ведется эвакуация населения. Общая площадь ландшафтного пожара составляет 100 га. На место пожара направлены пожарный поезд, а также вертолет Ми-8 МЧС России. На данный момент в тушении задействовано более 40 человек, 15 единиц техники.
Ранее в Курганской области возникло сразу несколько крупных пожаров. На территории Кетовского округа и Кургане введен режим ЧС.