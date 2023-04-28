РЖД: Возгорание в Курганской области не могло быть вызвано искрой от тепловоза

В настоящее время оба пожарных состава оказывают помощь в тушении пожаров не только в Курганской, но и в Челябинской области. Так, 27 апреля 2023 г. пожарный поезд со станции Златоуст помогал экстренным службам в ликвидации пожара на перегоне Сыростан — Хребет. А поезд со станции Кропачево в настоящее время оказывает помощь в тушении загоревшейся травы на полосе отвода железной дороги на перегоне Вязовая — Мурсалимкино.