РИФ-2023 проведут в Подмосковье с 24 по 26 мая

Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
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Updated Сегодня, 18:55
Организатором Российского интернет-форума, который пройдет в этом году при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, стала Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). В качестве информационного партнера события заявлен медиахолдинг 1MI.
Много лет подряд на площадках РИФ проводятся презентации достижений сферы информационных технологий. Здесь происходит взаимообмен опытом между специалистами отрасли и устанавливаются векторы развития перспективных трендов будущего. Участники форума обсуждают темы развития экономики, в основу которого заложены усовершенствование и создание новых технологий, формирование и внедрение новых моделей экономического управления и социально-политической сферы. Об этом сообщает gorod55.ru.
Сергей Гребенников, директор РАЭК и организатор РИФ, рассказал, что в течение минувшего года мир потрясали беспрецедентные вызовы, при этом в отрасли экономики многих государств произошли глобальные перемены. Поэтому многие из участников РИФ рассматривали событие в качестве платформы, на которой для них формировалась новая картина будущего отрасли информационных технологий Российской Федерации. Минувший год стал еще одним подтверждением того факта, что взаимообмен опытом и помощь партнерам в период нестабильных времен имеют огромное значение. Экономика Рунета, преодолев множество рисков, выросла на 24% против ранее прогнозируемого экспертами максимума в 11%. Однако для продолжения интенсивного развития отрасли следует выработать независимость от импортной продукции и добиться технологического лидерства, в том числе с помощью совместного обсуждения общих проблем и задач, поиска решений и постоянного производства чего-то нового. Сергей Гребенников выразил надежду на то, что грядущее событие станет для сотрудников ИТ-сферы своего рода местом силы, недаром слоганом мероприятия являются слова «РИФ объединяет!».
В ходе мероприятий предстоящего форума будут обсуждаться темы технологической независимости, E-com, digital-дизайна,кадрового обеспечения предприятий ИТ-отрасли, цифрового маркетинга, GameDev, МСП и стартапов, EdTech, замещения импортной продукции в отрасли инфотехнологий, программного обеспечения, регулирования цифровых платформ и экосистем, СМИ, телекома, искусственного интеллекта, Mobile, управления цифровыми продуктами и прочие. Кроме того, организаторы запланировали включить в повестку тему цифровой трансформации традиционных сфер экономики, промышленности и государственного управления.
В соответствии с традицией на мероприятие были приглашены в качестве участников топ-менеджеры крупнейших предприятий цифрового контура.
Ежегодный Российский интернет-форум (РИФ) проводится с 1997 года, каждый раз становясь наиболее ожидаемым событием в ИТ-отрасли. В выездном трехдневном формате форум объединяет тысячи сотрудников и экспертов отраслевых предприятий.
РИФ-2023 пройдет в Подмосковье в традиционном формате офлайн с 24 по 26 мая на площадке пансионата «Лесные дали» Управделами Президента РФ. На протяжении всех лет существования форум не перестает приятно удивлять участников множеством активностей и интересных форматов: в этот раз представители отраслевых предприятий не только обсудят актуальные темы и получат доступ к полезному контенту, но и смогут посетить огромное количество деловых встреч и спортивных мероприятий, а также насладятся нетворкингом на природе.