РИФ-2023 проведут в Подмосковье с 24 по 26 мая

Сергей Гребенников, директор РАЭК и организатор РИФ, рассказал, что в течение минувшего года мир потрясали беспрецедентные вызовы, при этом в отрасли экономики многих государств произошли глобальные перемены. Поэтому многие из участников РИФ рассматривали событие в качестве платформы, на которой для них формировалась новая картина будущего отрасли информационных технологий Российской Федерации. Минувший год стал еще одним подтверждением того факта, что взаимообмен опытом и помощь партнерам в период нестабильных времен имеют огромное значение. Экономика Рунета, преодолев множество рисков, выросла на 24% против ранее прогнозируемого экспертами максимума в 11%. Однако для продолжения интенсивного развития отрасли следует выработать независимость от импортной продукции и добиться технологического лидерства, в том числе с помощью совместного обсуждения общих проблем и задач, поиска решений и постоянного производства чего-то нового. Сергей Гребенников выразил надежду на то, что грядущее событие станет для сотрудников ИТ-сферы своего рода местом силы, недаром слоганом мероприятия являются слова «РИФ объединяет!».