РАНХиГС помогает решить проблему дефицита кадров с помощью переквалификации

Принять участие в проекте могут женщины в декрете и неработающие мамы с детьми до 7 лет; граждане старше 50 лет; безработные; граждане до 35 лет без высшего или среднего специального образования; студенты последних курсов и выпускники ссузов и вузов; демобилизованные, которые не нашли работу; граждане под риском увольнения и ряд других категорий.