РАНХиГС помогает решить проблему дефицита кадров с помощью переквалификации

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Как говорится в исследовании, компании готовы повышать зарплату ценным сотрудникам и приглашать на работу кандидатов, обладающих актуальными профессиональными знаниями и навыками, передает newsnn.ru.
Для того чтобы помочь нанимателям найти профессиональные кадры, а соискателям повысить свою конкурентоспособность на рынке труда за счет обучения современным компетенциям, РАНХиГС реализует федпроект «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Кандидатам предлагается бесплатно пройти профпереподготовку или получить образование по интересующим их направлениям. Участвовать в образовательных программах могут жители всех субъектов России. Обучение проходит как очно, так и удаленно.
Директор Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов отметил, что компании ценят сотрудников, которые постоянно развивают свои навыки, готовы их поддерживать материально, а также оказывают различные виды иной поддержки.
«Особенно актуально это для узкопрофильных специалистов, так как род их деятельности зачастую подразумевает поиск нелинейных способов решения возникающих проблем», – сказал он.
Президентская академия предлагает 1000 бесплатных образовательных программ. Для каждого региона свой набор программ, в зависимости от потребностей местного рынка труда.
Принять участие в проекте могут женщины в декрете и неработающие мамы с детьми до 7 лет; граждане старше 50 лет; безработные; граждане до 35 лет без высшего или среднего специального образования; студенты последних курсов и выпускники ссузов и вузов; демобилизованные, которые не нашли работу; граждане под риском увольнения и ряд других категорий.
С подробной информацией о проекте и правилами поступления можно ознакомиться на сайте РАНХиГС.