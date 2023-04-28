Прибыль «Белаци» сократилась почти в два раза в прошлом году

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
По данным системы СПАРК «Интерфакс», чистая прибыль компании составила в 2022 году 81 млн рублей. Что касается выручки от продажи, то за прошлый год «Белаци» отчиталось об 1,4 млрд рублей.
Для сравнения, по итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 156 млн рублей, а выручка от продажи достигла 1,5 млрд рублей.
ПАО «Белгородасбестоцемент» зарегистрировано в 1992 году в Белгороде. Отрасль — производство изделий из хризотилцемента и волокнистого цемента. Руководитель — Сергей Коротких.
В марте этого года предприятие сообщило, что больше четверти прибыли направит на дивиденды. Их выплату собирались произвести в денежной форме в безналичном порядке. Годовое общее собрание акционеров прошло 20 апреля.