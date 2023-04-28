Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Изображение материала

Прибыль «Белаци» сократилась почти в два раза в прошлом году

28 апреля 2023, 06:47
Фото: 1MI
ПАО «Белгородасбестоцемент», известное также как «Белаци», отчиталось о чистой прибыли в 2022 году. По сравнению с предыдущим периодом показатель снизился вдвое.

По данным системы СПАРК «Интерфакс», чистая прибыль компании составила в 2022 году 81 млн рублей. Что касается выручки от продажи, то за прошлый год «Белаци» отчиталось об 1,4 млрд рублей.

Для сравнения, по итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 156 млн рублей, а выручка от продажи достигла 1,5 млрд рублей.

ПАО «Белгородасбестоцемент» зарегистрировано в 1992 году в Белгороде. Отрасль — производство изделий из хризотилцемента и волокнистого цемента. Руководитель — Сергей Коротких

В марте этого года предприятие сообщило, что больше четверти прибыли направит на дивиденды. Их выплату собирались произвести в денежной форме в безналичном порядке. Годовое общее собрание акционеров прошло 20 апреля.

Белгородская компания «Белаци» больше четверти прибыли направит на дивиденды
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородский завод «Белаци» «ушёл» на УралДивиденды «БЕЛАЦИ» за прошлый год уменьшились на 13%
#Артем Черненко#Белгородская область#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Общество#Белаци#Производство#Прибыль
Подпишитесь
Стала известна полная программа фестиваля «Река в цвету» в Белгороде
Сегодня, 09:44
Многолетники - забросили, однолетники - не умеем. Гладков - об озеленении Белгорода
Сегодня, 10:14
Украинский дрон пытался уничтожить УАЗ белгородских пограничников
Сегодня, 08:32
Не оценили «человека-выблеваку»: белгородцы просят закрыть выставку в Старом Осколе
Сегодня, 08:10
Игорь Закотенко и Эдуард Журналёв пообщались с бойцами на передовой в зоне СВО
Сегодня, 09:29
В каких случаях в белгородских школах могут проводить очные допзанятия
Сегодня, 07:09