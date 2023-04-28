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Почти 16 тысяч мероприятий запланировали в Белгородской области ко Дню Победы

28 апреля 2023, 10:11
Фото: правительство Белгородской области

Белгородские власти обсудили проведение Дня Победы в регионе

Губернатор Вячеслав Гладков поручил главам муниципалитетов дополнительно проработать вопрос безопасности белгородцев. Однако, по его мнению, ничто не должно помешать сделать праздник ярким и запоминающимся, сообщили в региональном правительстве.

Белгородские власти обсуждают проведение Дня Победы в регионе. Главам муниципалитетов губернатор Вячеслав Гладков поручил ещё раз проработать вопрос безопасности жителей, как это сделали в Белгороде, приграничье и других районах области.

«Но ничто не может помешать нам сделать самый важный праздник в стране ярким и запоминающимся. В этом году во всех муниципальных образованиях региона запланировано почти 16 тысяч праздничных мероприятий», — отметил Гладков.

В их числе — «Окна Победы», «Свеча Победы», «Герои с нами» и ряд других. Все события должны быть небольшими и локальными, чтобы они позволили поздравить ветеранов, которые уже не могут покидать свои квартиры.

Также глава региона подчеркнул, что важно поддержать любые инициативы белгородцев и общественных организаций. Особое внимание нужно уделить семьям участников СВО, заключил губернатор.

Фото: правительство Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Общество#9 мая#День Победы#Совещание#Правительство области#Вячеслав Гладков
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