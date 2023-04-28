Почти 16 тысяч мероприятий запланировали в Белгородской области ко Дню Победы

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Белгородские власти обсуждают проведение Дня Победы в регионе. Главам муниципалитетов губернатор Вячеслав Гладков поручил ещё раз проработать вопрос безопасности жителей, как это сделали в Белгороде, приграничье и других районах области.
«Но ничто не может помешать нам сделать самый важный праздник в стране ярким и запоминающимся. В этом году во всех муниципальных образованиях региона запланировано почти 16 тысяч праздничных мероприятий», — отметил Гладков.
В их числе — «Окна Победы», «Свеча Победы», «Герои с нами» и ряд других. Все события должны быть небольшими и локальными, чтобы они позволили поздравить ветеранов, которые уже не могут покидать свои квартиры.
Также глава региона подчеркнул, что важно поддержать любые инициативы белгородцев и общественных организаций. Особое внимание нужно уделить семьям участников СВО, заключил губернатор.