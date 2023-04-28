Перепродам дорого: как в Белгородской области мошенники перепродают телефоны

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Как объяснила читательница, она наткнулась на мошенников на сайте бесплатных объявлений. По её словам, злоумышленники пытаются скупить телефоны подешевле в Белгороде. Затем вывешивают объявления от якобы собственников о продаже этой же техники в Валуйках, но уже гораздо дороже рыночной цены.
Я вывесила объявление с продажей телефона, а сегодня мне пишет некий Артём и торгуется. И я случайно ещё раз зашла в поиск проверить актуальность цены на свой телефон, как обнаружила своё скопированное объявление от некого Данила в Валуйках.
Читательница Бел.ру
Примечательно, что у пользователя Данила есть ещё одно объявление по продаже телефона. Но и фото этой техники было заимствовано у другого пользователя.
Я нашла объявление другой девушки. По той же схеме: она вчера вывесила, они сегодня - и дороже.
Читательница Бел.ру
Читательница рассказала, что она уже пообщалась с настоящей владелицей объявления о продаже телефона. Девушки подали жалобы. Одно из объявлений заблокировали.