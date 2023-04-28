Перепродам дорого: как в Белгородской области мошенники перепродают телефоны

Как объяснила читательница, она наткнулась на мошенников на сайте бесплатных объявлений. По её словам, злоумышленники пытаются скупить телефоны подешевле в Белгороде. Затем вывешивают объявления от якобы собственников о продаже этой же техники в Валуйках, но уже гораздо дороже рыночной цены.