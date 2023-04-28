Ответственность за белгородских детей при написании контрольных очно несёт школа

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Не так давно в редакцию Бел.Ру обратились родители школьников младших и средних классов. Они рассказали, что детей зовут в школу для написания контрольных работ. Чтобы узнать, можно ли учеников приглашать в школу в такое небезопасное время, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в правительство области.
Из официального ответа следует, что годовых контрольных работ за рамками школьных уроков у выпускников 9-х, 11-х классов из школ девяти приграничных районов, Белгорода, Яковлевского, Новооскольского горокругов, Мелиховского сельского поселения Корочанского района не будет. Но в рамках учебного плана по предмету может быть запланирована контрольная работа (например, по итогам изучения темы). Она проводится в том же дистанционном формате, что и остальные уроки. Приходить в школу для очного написания контрольных работ не нужно.
Формат, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации определяет непосредственно школа. При этом в правительстве отметили, что родителям важно понимать, что во время проведения контрольных работ в дистанционном формате, «ребёнок должен выполнять задания самостоятельно — помощь родителей не допускается».
Что касается безопасности, в случае нахождения учеников в школе непосредственно учебное заведение несёт ответственность за их жизнь и здоровье. Следовательно, школа не отвечает за безопасность детей, которые осваивают образовательные программы удалённо.