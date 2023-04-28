Ответственность за белгородских детей при написании контрольных очно несёт школа

Из официального ответа следует, что годовых контрольных работ за рамками школьных уроков у выпускников 9-х, 11-х классов из школ девяти приграничных районов, Белгорода, Яковлевского, Новооскольского горокругов, Мелиховского сельского поселения Корочанского района не будет. Но в рамках учебного плана по предмету может быть запланирована контрольная работа (например, по итогам изучения темы). Она проводится в том же дистанционном формате, что и остальные уроки. Приходить в школу для очного написания контрольных работ не нужно.