На белгородском заводе ОМК стартовала корпоративная спартакиада

«Юры с нами нет уже пять лет, но я не могу говорить о нем в прошедшем времени: он всегда рядом с нами. И спартакиада помогает сохранить память о нем, рассказать о его беззаветной любви к Родине, к заводу. Юра увлекся легкой атлетикой довольно поздно, в 22 года, но смог войти в Олимпийскую сборную страны и даже стать ее капитаном. Для выступлений он выбрал многоборье и привез первую для Белгородской области олимпийскую медаль», — рассказала Надежда Куценко.