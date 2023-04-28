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На белгородском заводе ОМК стартовала корпоративная спартакиада

28 апреля 2023, 11:54
Фото: Пётр Мусин
Спартакиаду трудового коллектива «Кубок памяти серебряного призера Олимпийских игр 1980 года Куценко Юрия Михайловича» открыл управляющий директор белгородского завода Объединенной металлургической компании (ОМК) Александр Ващенко.

Он пожелал участникам честной игры и, конечно, победы. Также на торжественном открытии присутствовала вдова легендарного спортсмена.

«Юры с нами нет уже пять лет, но я не могу говорить о нем в прошедшем времени: он всегда рядом с нами. И спартакиада помогает сохранить память о нем, рассказать о его беззаветной любви к Родине, к заводу. Юра увлекся легкой атлетикой довольно поздно, в 22 года, но смог войти в Олимпийскую сборную страны и даже стать ее капитаном. Для выступлений он выбрал многоборье и привез первую для Белгородской области олимпийскую медаль», — рассказала Надежда Куценко.

В спортивных соревнованиях примут участие шесть команд — около 150 сотрудников завода. Победитель будет определен после подсчета общего количества очков во всех дисциплинах спартакиады: футболе, баскетболе, волейболе, плавании, городках, настольном теннисе, командном турнире, бадминтоне и легкоатлетической эстафете.

Фото: Пётр Мусин

После торжественного открытия для участников прошел спортивный праздник. Профессиональные спортсмены — игроки ФК «Салют» г. Белгорода поддержали заводчан и выступили арбитрами на футбольных конкурсах и матче по мини-футболу между командами белгородского завода ОМК и машиностроительного техникума. Победу в игре одержала команда «ОМК Энергомаш» со счетом 8:3.

Первые соревнования спартакиады начнутся с волейбола, а финальные игры и награждение спортсменов состоятся в сентябре.

СПРАВКА: Юрий Михайлович Куценко был первым в истории Белгородчины спортсменом, поднявшимся на олимпийский пьедестал. Он стал серебряным призером XXII Олимпийских игр в Москве 1980 года. Но и после ухода из профессионального спорта активно участвовал в спортивной жизни региона. В 2014 году ветеран белгородского завода ОМК, мастер спорта международного класса, почетный гражданин города Белгорода Юрий Куценко пронес факел на эстафете Олимпийского огня перед Играми в Сочи, а через год стал послом ГТО по Белгородской области. В память о Юрии Михайловиче руководство «ОМК Энергомаш» организовало ежегодную спартакиаду трудового коллектива.

#Алина Харина#Омк#Общество#Белгородская область
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