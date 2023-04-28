На белгородском заводе ОМК стартовала корпоративная спартакиада

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Он пожелал участникам честной игры и, конечно, победы. Также на торжественном открытии присутствовала вдова легендарного спортсмена.
«Юры с нами нет уже пять лет, но я не могу говорить о нем в прошедшем времени: он всегда рядом с нами. И спартакиада помогает сохранить память о нем, рассказать о его беззаветной любви к Родине, к заводу. Юра увлекся легкой атлетикой довольно поздно, в 22 года, но смог войти в Олимпийскую сборную страны и даже стать ее капитаном. Для выступлений он выбрал многоборье и привез первую для Белгородской области олимпийскую медаль», — рассказала Надежда Куценко.
В спортивных соревнованиях примут участие шесть команд — около 150 сотрудников завода. Победитель будет определен после подсчета общего количества очков во всех дисциплинах спартакиады: футболе, баскетболе, волейболе, плавании, городках, настольном теннисе, командном турнире, бадминтоне и легкоатлетической эстафете.
После торжественного открытия для участников прошел спортивный праздник. Профессиональные спортсмены — игроки ФК «Салют» г. Белгорода поддержали заводчан и выступили арбитрами на футбольных конкурсах и матче по мини-футболу между командами белгородского завода ОМК и машиностроительного техникума. Победу в игре одержала команда «ОМК Энергомаш» со счетом 8:3.
Первые соревнования спартакиады начнутся с волейбола, а финальные игры и награждение спортсменов состоятся в сентябре.
СПРАВКА: Юрий Михайлович Куценко был первым в истории Белгородчины спортсменом, поднявшимся на олимпийский пьедестал. Он стал серебряным призером XXII Олимпийских игр в Москве 1980 года. Но и после ухода из профессионального спорта активно участвовал в спортивной жизни региона. В 2014 году ветеран белгородского завода ОМК, мастер спорта международного класса, почетный гражданин города Белгорода Юрий Куценко пронес факел на эстафете Олимпийского огня перед Играми в Сочи, а через год стал послом ГТО по Белгородской области. В память о Юрии Михайловиче руководство «ОМК Энергомаш» организовало ежегодную спартакиаду трудового коллектива.