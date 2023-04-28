Можно ли белгородцам разжигать костры в лесу на майских праздниках?

Кроме того, в регионе с 20 апреля по 10 мая действует особый противопожарный режим. В этот период число пребывающих в лесу людей должно быть значительно ниже. Также во время действия режима силы и средства тушения лесных пожаров находятся в режиме повышенной готовности.