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Можно ли белгородцам разжигать костры в лесу на майских праздниках?

27 апреля 2023, 21:40
Фото: 1MI
Белгородцы решили уточнить у губернатора, можно ли будет в регионе разжигать костры. Ответ был отрицательный.

Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову поступил вопрос от местной жительницы. Женщина решила поинтересоваться у губернатора Белгородской области, разрешат ли на майские праздники разжигать костры в лесу.

Глава региона выслушал жительницу и напомнил, что разжигать костры в лесу запрещено не только на майские праздники, но и в любой другой день.

Кроме того, в регионе с 20 апреля по 10 мая действует особый противопожарный режим. В этот период число пребывающих в лесу людей должно быть значительно ниже. Также во время действия режима силы и средства тушения лесных пожаров находятся в режиме повышенной готовности.

Особый противопожарный режим объявили в Белгородской области
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#Александра Склярова#Костер#Майские праздники#Противопожарный режим#Безопасность#Праздник#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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