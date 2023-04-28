Можно ли белгородцам разжигать костры в лесу на майских праздниках?

Posted Сегодня, 21:40
Published Сегодня, 21:40
Modified Сегодня, 21:42
Updated Сегодня, 21:42
Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову поступил вопрос от местной жительницы. Женщина решила поинтересоваться у губернатора Белгородской области, разрешат ли на майские праздники разжигать костры в лесу.
Глава региона выслушал жительницу и напомнил, что разжигать костры в лесу запрещено не только на майские праздники, но и в любой другой день.
Кроме того, в регионе с 20 апреля по 10 мая действует особый противопожарный режим. В этот период число пребывающих в лесу людей должно быть значительно ниже. Также во время действия режима силы и средства тушения лесных пожаров находятся в режиме повышенной готовности.