Многолетники — забросили, однолетники — не умеем. Гладков — об озеленении Белгорода

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Осмотрев вход в парк Победы и побеседовав с архитекторами Белгорода, Вячеслав Гладков остался не очень доволен состоянием зелёных насаждений. Так, губернатору не понравились клумбы только с однолетниками, работать с которыми ещё «не научились».
Однообразие однолетников в центре города недопустимо. Красоту мы терять будем. На территории должны быть многолетники. На периферии города должны быть многолетники. Тюльпаны посадить по всему городу невозможно. Красоты хотят все. Дозированное распределение и подход к организации должны быть. Многолетниками забросили заниматься в Белгороде, а однолетниками — не научились. Самые красивые места — за Хоркиной. Там есть вход, правильные посадки. Но там людей нет!
Вячеслав Гладков
Как добавила ландшафтный архитектор Елена Семенкова, в этом году на клумбы многолетники в итоге добавили — чтобы разбавить цветение однолетников. Тогда губернатор обратил внимание на состояние деревьев.
Меня смущает, что происходит с деревьями. Посмотрите, какие ёлки, какие обгрызанные кроны. Я вот смотрю со стороны, как непрофессионал: процентов 60-70 — больные. Вывод какой? Есть проблема с проектированием на уровне региона.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее в Белгороде появились мобильные цветники с тюльпанами. В этом году подготовили около 500 кашпо для украшения улиц. Завершить работы планируется к концу апреля.