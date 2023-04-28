Многолетники — забросили, однолетники — не умеем. Гладков — об озеленении Белгорода

Осмотрев вход в парк Победы и побеседовав с архитекторами Белгорода, Вячеслав Гладков остался не очень доволен состоянием зелёных насаждений. Так, губернатору не понравились клумбы только с однолетниками, работать с которыми ещё «не научились».