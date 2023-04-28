Массированный обстрел Шебекинского горокруга: что известно о последствиях

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
ВСУ обстреляли Шебекинский горокруг с беспилотников. О массированной атаке 28 апреля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Известно, что пострадавших нет. По словам главы региона, обошлось без значительных разрушений.
Вместе с тем повреждения получила линия электропередачи. Аварийные бригады обещают восстановить её работу в ближайшее время.
Напомним, что МЧС предупреждало об обстреле Вознесеновки, Новой Таволжанки и Красного в Шебекинском горокруге. Помимо этого, под огнём ВСУ с утра была Козинка в Грайворонском горокруге.