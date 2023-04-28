Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Изображение материала

Массированный обстрел Шебекинского горокруга: что известно о последствиях

28 апреля 2023, 12:14
Фото: 1MI

ВСУ обстреляли с беспилотников Шебекинский горокруг

Обошлось без пострадавших, но задело ЛЭП. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ обстреляли Шебекинский горокруг с беспилотников. О массированной атаке 28 апреля сообщил губернатор Вячеслав Гладков

Известно, что пострадавших нет. По словам главы региона, обошлось без значительных разрушений. 

Вместе с тем повреждения получила линия электропередачи. Аварийные бригады обещают восстановить её работу в ближайшее время. 

Напомним, что МЧС предупреждало об обстреле Вознесеновки, Новой Таволжанки и Красного в Шебекинском горокруге. Помимо этого, под огнём ВСУ с утра была Козинка в Грайворонском горокруге. 

Четвёртый обстрел за день: белгородское приграничье снова под огнём
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно о новом обстреле Белгородской областиЧто известно о состоянии пострадавшей при обстреле Щетиновки белгородки«Мы сгорели полностью»: владельцы белгородского предприятия вспоминают об обстреле
#Обстрел ВСУ#Разрушения#Приграничье#Беспилотник#Дрон#Массированный обстрел#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Гладков подтвердил гибель двоих мирных жителей в районе белгородской Журавлёвки
Сегодня, 12:42
Снаряд упал с парашюта на жилой дом в Белгородской области
Сегодня, 12:23
Перепродам дорого: как в Белгородской области мошенники перепродают телефоны
Сегодня, 14:00
Ответственность за белгородских детей при написании контрольных очно несёт школа
Сегодня, 13:57
У меня нет дачи, у меня задача: Гладков раскритиковал Галдуна за озеленение Белгорода
Сегодня, 10:39