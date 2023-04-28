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Компания «Русские протеины» не оплачивала долг по решению суда

28 апреля 2023, 08:08
Фото: 1MI
После индексации присуждённых сумм ЗАО «Русские протеины» попыталось обжаловать решение в суде. Но апелляционную жалобу не удовлетворили.
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Суд

Компания «Форс мажор» обратилась в арбитражный суд с иском к ЗАО «Русские протеины». Фирма попросила взыскать основной долг по договору поставки в размере 24,2 млн рублей и проценты в размере 3,3 млн рублей. В 2020 году Арбитражный суд Белгородской области исковые требования удовлетворил в полном объёме.

Но после апелляции, с ЗАО «Русские протеины» в пользу «Форс мажор» взыскали 20,1 млн рублей задолженности и 2,8 млн рублей процентов за пользование чужими деньгами.

В мае прошлого года компания «Форс мажор» вновь обратилась в суд. По данным истца, ЗАО «Русские протеины» не выполнило ранее принятое решение, поэтому организация «Форс мажор» потребовала проиндексировать присуждённые суммы основного долга и проценты. Заявление суд удовлетворил.

Но в ноябре 2022 года фирма «Форс мажор» от заявленных требований (взыскания индексации присуждённых денежных сумм в размере 379 тысяч рублей) отказалась. Спустя месяц в суде вновь рассматривали дело об индексации из-за длительного неисполнения ЗАО «Русские протеины» обязательств.

На этот раз суд иск удовлетворил. С ЗАО «Русские протеины» взыскали в пользу компании «Форс мажор» 250 тысяч рублей.

Не согласившись с решением, ЗАО «Русские протеины» обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просило определение суда первой инстанции отменить, в удовлетворении требований об индексации присуждённых сумм отказать. Представители компании ссылались на отсутствие оснований для индексации.

Но суд оставил определение об индексации присуждённых денежных сумм без изменения, а апелляционную жалобу ЗАО «Русские протеины» — без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Центрального округа в месячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

 

 

 

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