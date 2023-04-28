Компания «Русские протеины» не оплачивала долг по решению суда

Не согласившись с решением, ЗАО «Русские протеины» обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просило определение суда первой инстанции отменить, в удовлетворении требований об индексации присуждённых сумм отказать. Представители компании ссылались на отсутствие оснований для индексации.