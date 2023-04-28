Клещи помогают защитить леса от белгородцев

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Как отметил врио министра природопользования области Роман Татаринцев, в 2023 году за нарушение правил особого противопожарного режима в регионе составили один протокол. Правонарушитель заплатит незначительный штраф.
Татаринцев также добавил, что низкий уровень нарушений связан с профилактической работой, которую проводит ведомство. А ещё белгородцы боятся клещей, поэтому не ходят в лес.
Если в парковых зонах проводится обработка, в лесах её нет.
Роман Татаринцев
Напомним, во время действия особого противопожарного режима белгородцам нельзя находиться в лесах, в том числе на транспортных средствах. Также запрещается разводить костры в лесном массиве.