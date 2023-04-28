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Клещи помогают защитить леса от белгородцев

28 апреля 2023, 11:49
Фото: 1MI

Из-за клещей белгородцы реже ходят в лес

Наличие в лесах клещей является хорошей профилактической мерой, которая защищает лесной фонд от пожаров в период особого противопожарного режима. Всего в текущем году за нарушение правил был составлен один прокол.

Как отметил врио министра природопользования области Роман Татаринцев, в 2023 году за нарушение правил особого противопожарного режима в регионе составили один протокол. Правонарушитель заплатит незначительный штраф.

Татаринцев также добавил, что низкий уровень нарушений связан с профилактической работой, которую проводит ведомство. А ещё белгородцы боятся клещей, поэтому не ходят в лес.

Если в парковых зонах проводится обработка, в лесах её нет.
Роман Татаринцев

Напомним, во время действия особого противопожарного режима белгородцам нельзя находиться в лесах, в том числе на транспортных средствах. Также запрещается разводить костры в лесном массиве.

 

Что нельзя делать белгородцам во время особого противопожарного режима
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#Кристина Семенчук#Лесной фонд#Профилактика#Клещи#Общество#Белгородская область#Роман Татаринцев
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