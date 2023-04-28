Избушка на кипрских ножках: где прописался белгородский «Белгранкорм»

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Аббревиатуру БЭЗРК слышали, наверное, почти все белгородцы. Белого петушка на красном фоне, подписанного этими литерами, можно встретить на многих улицах Белгорода: в центре, на Харгоре, в районах. Но мало кто знает значение этой аббревиатуры — Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов.
В феврале 1998 года было учреждено предприятие БГК. Первые шаги были сделаны на базе разорившихся растениеводческих хозяйств. А интегратором всех этих процессов выступал, конечно, БЭЗРК. Сложное было время.
Александр Орлов, председатель совета директоров агропромышленного комплекса «БЭЗРК — Белгранкорм»
Так началась история «Белгранкорма», по сути, дочернего предприятия завода. От рыбы к птице перешли чуть позже — с момента присоединения Борисовского производства «Грузсчанское» и белгородского производства «Яснозоренское». Основой же будущей компании стало ракитянское производство «Родина».
Но со временем родина осталась позади в Ракитном: компания сперва открыла филиал в Нижнем Новгороде, а потом и вовсе обзавелась кипрскими корнями. Впрочем, обо всём по порядку.
Справка. ОАО «БЭЗРК» зарегистрировано в Белгородской области с 1992 года. Гендиректор — Александр Хараман. 64% компании принадлежат ООО «Белгранкорм» — о нём речь пойдёт дальше.
ООО «Белгранкорм — Холдинг» было зарегистрировано 21 марта 2005 года в Белгородской области. Компании принадлежит 99,95% активов ООО «Белгранкорм» — того самого, 1998 года рождения.
По итогам 2020 года компания отчиталась о выручке в сумме 418 млн рублей. Чистая прибыль составила 1,7 млрд рублей. За 2021 года выручка предприятия составила 416 млн рублей, а чистая прибыль — 2,6 млрд рублей.
При этом сам «Белгранкорм — Холдинг» на 85% принадлежит кипрской компании Lorell Limited. Последней также принадлежит 0,05% «Белгранкорма». Схема запутанная, но есть в ней постоянное и главное звено — Александр Орлов, директор Lorell Limited.
В 2019 году Орлов был на 162-м месте рейтинга 200 богатейших бизнесменов России с состоянием в 650 млн долларов по версии Forbes. За вклад в развитие регионов отмечен десятками ведомственных наград. В 2022 году Орлов попал в топ сто самых влиятельных белгородцев по версии Бел.Ру.
На данный момент Орлов не называет себя директором «Белгранкорма», предпочитая подписываться как «председатель совета директоров». Но до 2009 года, согласно отчётам СПАРК «Интерфакс», он являлся гендиректором «БКК — Холдинг», владея при этом 80% компании.
Что касается Lorell Limited, то работает компания с 12 марта 2008 года в городе Лимассол на южном побережье Кипра. В 2018 году выручка организации составила 300 млн в пересчёте на рубли. Руководители — Cypcosecretarial Limited. Менеджмент: Militsa Symeou, Екатерина Орлова, Александр Ковалёв, Theodora Kaskani, Georgios Filippou, Александр Орлов и Maria Markou. В группу Lorell Limited входит ещё 18 предприятий.
Хоть управляется компания из Кипра, предприятия расположены всё же в России — в Белгородской и Нижегородской областях. И, к сожалению, «Белгранкорм» регулярно попадает в различные скандалы, связанные с экологическими проблемами.
Так, недавно Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора требовало с компании 30 млн рублей — за причинение вреда природе. Как стало известно Бел.Ру, летом 2021 года компания разместила вблизи деревни Карнаухово Новгородской области куриный помёт. Именно это и навредило окружающей среде, попортив в округе почву.
«Белгранкорм — Великий Новгород» зарегистрировано в Новгородской области с 2007 года. Компания занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Её руководитель — Сергей Галицкий. Головная компания — ожидаемо Lorell Limited. По итогам 2021 года чистая прибыль компании «Белгранкорм — Великий Новгород» составила 823 млн рублей.
Несмотря на регулярно отправляемые на указанный на сайте компании почтовый адрес запросы, в «Белгранкорме» редакции не ответили ни на один из них. Обращалось Бел.Ру и в трудовые инспекции, чтобы выяснить, имеют ли под собой основания оставленные в интернете жалобы на условия работы в «БГК» от якобы бывших сотрудников компании. На данный момент мы собираем данные и также ждём ответов на запросы от указанных ведомств.