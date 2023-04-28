Избушка на кипрских ножках: где прописался белгородский «Белгранкорм»

Несмотря на регулярно отправляемые на указанный на сайте компании почтовый адрес запросы, в «Белгранкорме» редакции не ответили ни на один из них. Обращалось Бел.Ру и в трудовые инспекции, чтобы выяснить, имеют ли под собой основания оставленные в интернете жалобы на условия работы в «БГК» от якобы бывших сотрудников компании. На данный момент мы собираем данные и также ждём ответов на запросы от указанных ведомств.