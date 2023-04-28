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Из Белгорода на майские праздники запустили доппоезда в Москву и Санкт-Петербург

28 апреля 2023, 14:48
Фото: 1MI
Курсировать дополнительные поезда будут в период с 28 апреля по 13 мая, сообщает «Орелtimes».

Из Белгорода в Москву и Санкт-Петербург запустят дополнительные поезда на майские праздники. Они будут курсировать в период с 28 апреля по 13 мая.

Дополнительно запустили поезда № 217 Москва — Белгород, № 267 Санкт-Петербург — Белгород, а также поезда в обратном направлении — № 218 Белгород — Москва и №268 Белгород — Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области увеличили количество пригородных поездов к дачному сезону. Их добавили в расписание с 3 апреля.

Экскурсионные поезда из Белгорода в Прохоровку запустят в апреле
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#Наталья Корявых#Белгород#Москва#Санкт-петербург#Поезд#Транспорт#Майские праздники#Дополнительные поезда#Общество
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