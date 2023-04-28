Из Белгорода на майские праздники запустили доппоезда в Москву и Санкт-Петербург

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Из Белгорода в Москву и Санкт-Петербург запустят дополнительные поезда на майские праздники. Они будут курсировать в период с 28 апреля по 13 мая.
Дополнительно запустили поезда № 217 Москва — Белгород, № 267 Санкт-Петербург — Белгород, а также поезда в обратном направлении — № 218 Белгород — Москва и №268 Белгород — Санкт-Петербург.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области увеличили количество пригородных поездов к дачному сезону. Их добавили в расписание с 3 апреля.