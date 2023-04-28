Игорь Закотенко и Эдуард Журналёв пообщались с бойцами на передовой в зоне СВО

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В Луганскую и Донецкую Народные Республики Игорь Закотенко и Эдуард Журналёв не только съездили узнать, что необходимо военнослужащим на передовой, но и передали им очередной гуманитарный груз.
«Коллеги отвезли нашим бойцам гуманитарную помощь. Оборудование и продукты весом в 2,5 тонны. Они пообщались с военнослужащими. Поговорили и с местными жителями, которые проводят субботники и готовятся к главному празднику — Дню Победы», — отметил спикер Думы.
Как поделился Игорь Закотенко, первое, что ощущаешь на освобождённых территориях — жители возвращаются к мирной жизни: «Мне хорошо запомнилась сама атмосфера обновления. Она чувствуется во всём: дорога — абсолютно новая, ровная, с разметкой, приятно ехать! Люди, мирные жители, которые вышли на субботники, чтобы привести в порядок памятники, стелы ко Дню Победы».
Игорь Владимирович добавил, что депутаты встретились с медиками, связистами и военнослужащими обеспечительного батальона, которые работают на Бахмутовском направлении. «Бойцы благодарны за помощь и поддержку всем белгородцам! Настрой и боевой дух ребят воодушевляет!», — подчеркнул он.
По словам Эдуарда Журналёва, с военнослужащими обсудили и вопросы, которые их волнуют. Депутаты узнали из первых уст, каким оборудованием можно помочь, как ещё поддержать. «И знаете, нам надо больше использовать все возможности, чтобы поддержать дух бойцов. Вот письма солдатам и детские рисунки, которые отправляют наши школьники, казалось бы, — мелочь, но для ребят они на вес золота. Перечитывают по несколько раз, хранят у сердца. Эти добрые напутствия им очень помогают!», — рассказал Эдуард Александрович.
Военнослужащие поблагодарили за поддержку руководство области и всех белгородцев. Настрой у ребят серьёзный: «Мы — сила. Мы сможем! Победа будет за нами!».