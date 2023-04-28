Игорь Закотенко и Эдуард Журналёв пообщались с бойцами на передовой в зоне СВО

По словам Эдуарда Журналёва, с военнослужащими обсудили и вопросы, которые их волнуют. Депутаты узнали из первых уст, каким оборудованием можно помочь, как ещё поддержать. «И знаете, нам надо больше использовать все возможности, чтобы поддержать дух бойцов. Вот письма солдатам и детские рисунки, которые отправляют наши школьники, казалось бы, — мелочь, но для ребят они на вес золота. Перечитывают по несколько раз, хранят у сердца. Эти добрые напутствия им очень помогают!», — рассказал Эдуард Александрович.