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Игорь Закотенко и Эдуард Журналёв пообщались с бойцами на передовой в зоне СВО

28 апреля 2023, 09:29
Фото: Белгородская областная Дума
Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков рассказал, что депутаты снова побывали «за лентой».

В Луганскую и Донецкую Народные Республики Игорь Закотенко и Эдуард Журналёв не только съездили узнать, что необходимо военнослужащим на передовой, но и передали им очередной гуманитарный груз.

«Коллеги отвезли нашим бойцам гуманитарную помощь. Оборудование и продукты весом в 2,5 тонны. Они пообщались с военнослужащими. Поговорили и с местными жителями, которые проводят субботники и готовятся к главному празднику — Дню Победы», — отметил спикер Думы.

Как поделился Игорь Закотенко, первое, что ощущаешь на освобождённых территориях — жители возвращаются к мирной жизни: «Мне хорошо запомнилась сама атмосфера обновления. Она чувствуется во всём: дорога — абсолютно новая, ровная, с разметкой, приятно ехать! Люди, мирные жители, которые вышли на субботники, чтобы привести в порядок памятники, стелы ко Дню Победы».

Фото: Белгородская областная Дума

Игорь Владимирович добавил, что депутаты встретились с медиками, связистами и военнослужащими обеспечительного батальона, которые работают на Бахмутовском направлении. «Бойцы благодарны за помощь и поддержку всем белгородцам! Настрой и боевой дух ребят воодушевляет!», — подчеркнул он.

По словам Эдуарда Журналёва, с военнослужащими обсудили и вопросы, которые их волнуют. Депутаты узнали из первых уст, каким оборудованием можно помочь, как ещё поддержать. «И знаете, нам надо больше использовать все возможности, чтобы поддержать дух бойцов. Вот письма солдатам и детские рисунки, которые отправляют наши школьники, казалось бы, — мелочь, но для ребят они на вес золота. Перечитывают по несколько раз, хранят у сердца. Эти добрые напутствия им очень помогают!», — рассказал Эдуард Александрович.

Военнослужащие поблагодарили за поддержку руководство области и всех белгородцев. Настрой у ребят серьёзный: «Мы — сила. Мы сможем! Победа будет за нами!».

Фото: Белгородская областная Дума
#Алина Харина#Белгородская область#Общество#Белгородская областная Дума
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