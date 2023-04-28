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Гроза и град ожидают белгородцев в выходные

28 апреля 2023, 14:08
Фото: 1MI
Ночью местами пройдут сильные дожди. Днём ожидаются кратковременные осадки. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

Выходные в Белгородской области будут дождливыми. В субботу, 29 апреля, в регионе облачно с прояснениями. Ночью пройдут дожди, местами сильные. Днём ожидаются кратковременные осадки, грозы и град. Ночью температура опустится до +5...+10 ˚С, днём воздух прогреется до +10...+15 ˚С.

В воскресенье, 30 апреля, тоже облачно с прояснениями. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ночью похолодает до +2...+7 ˚С, а днём воздух прогреется до +7...+12 ˚С, при прояснениях — до +17 ˚С.

29 апреля в Белгороде ночью ожидается дождь, температура опустится до +6 ˚С. Днём до +12 ˚С, пройдут небольшие осадки. В воскресенье, 30 апреля, ночью также небольшой дождь и +5 ˚С. В светлое время суток обещают до +10 ˚С.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Дожди#Град#Грозы
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