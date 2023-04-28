Гроза и град ожидают белгородцев в выходные

29 апреля в Белгороде ночью ожидается дождь, температура опустится до +6 ˚С. Днём до +12 ˚С, пройдут небольшие осадки. В воскресенье, 30 апреля, ночью также небольшой дождь и +5 ˚С. В светлое время суток обещают до +10 ˚С.