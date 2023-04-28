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Go31: на Харгоре в Белгороде упал квадрокоптер, территорию оцепили

28 апреля 2023, 13:27
Фото: Go31
Источник утверждает, что аппарат якобы упал на улице Костюкова. Официальной информации по ситуации пока нет.

Go31 сообщает, что на улице Костюкова в Белгороде упал квадрокоптер. Очевидцы сообщили изданию, что на место вызвали полицию и что правоохранители уже оцепили территорию.

Остальной информации и официальных комментариев по ситуации пока нет.

Напомним, что в начале апреля в районе старого кладбища в центре Белгорода обнаружили беспилотник. Из-за этого оцепили территорию. Как оказалось, на дереве застрял не боевой дрон, а детская игрушка.

Квадрокоптер в Белгороде Квадрокоптер в Белгороде
Квадрокоптер в Белгороде
Фото: Go31
Полиция оцепила старое кладбище в центре Белгорода: причиной может быть беспилотник
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#Квадрокоптер#Оцепление#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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