Go31: на Харгоре в Белгороде упал квадрокоптер, территорию оцепили

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Go31 сообщает, что на улице Костюкова в Белгороде упал квадрокоптер. Очевидцы сообщили изданию, что на место вызвали полицию и что правоохранители уже оцепили территорию.
Остальной информации и официальных комментариев по ситуации пока нет.
Напомним, что в начале апреля в районе старого кладбища в центре Белгорода обнаружили беспилотник. Из-за этого оцепили территорию. Как оказалось, на дереве застрял не боевой дрон, а детская игрушка.