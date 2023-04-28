Гладков разрешил белгородцам включать свет по ночам на крыльце

В ответ глава Белгородской области попросил женщину передать своей соседке, что бдительность — это хорошо, но не в данном случае. Гладков попросил белгородку не переживать за дроны и, если есть необходимость или просто желание, оставлять подсветку на крыльце на ночь можно. Это безопасно.