Гладков разрешил белгородцам включать свет по ночам на крыльце

Posted Сегодня, 19:16
Published Сегодня, 19:16
Modified Сегодня, 19:18
Updated Сегодня, 19:18
Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» к Вячеславу Гладкову обратились с необычным вопросом — можно ли в тёмное время суток включать свет на крыльце?
Подскажите, можно ли на ночь оставлять подсветку на крыльце в Тавровском поселении? Соседка возмущается, что мой дом — мишень для дронов.
Алла, белгородка
В ответ глава Белгородской области попросил женщину передать своей соседке, что бдительность — это хорошо, но не в данном случае. Гладков попросил белгородку не переживать за дроны и, если есть необходимость или просто желание, оставлять подсветку на крыльце на ночь можно. Это безопасно.