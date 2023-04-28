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Гладков разрешил белгородцам включать свет по ночам на крыльце

28 апреля 2023, 19:16
Фото: 1MI
Местная жительница пожаловалась на соседку, которая запрещает ей включать свет по ночам из-за возможного привлечения дронов.

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» к Вячеславу Гладкову обратились с необычным вопросом — можно ли в тёмное время суток включать свет на крыльце?

Подскажите, можно ли на ночь оставлять подсветку на крыльце в Тавровском поселении? Соседка возмущается, что мой дом — мишень для дронов.
Алла, белгородка

В ответ глава Белгородской области попросил женщину передать своей соседке, что бдительность — это хорошо, но не в данном случае. Гладков попросил белгородку не переживать за дроны и, если есть необходимость или просто желание, оставлять подсветку на крыльце на ночь можно. Это безопасно.

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Таврово#Вячеслав Гладков#Губернатор#Дрон#БПЛА#Свет#Приграничье
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