ЕР и «Волонтёры Победы» подготовили подарки для ветеранов к 9 Мая

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Кроме того, волонтеры соберут сведения от ветеранов, которые не имеют возможности почтить память своих сослуживцев, и сделают это за них. Также пройдет возложение цветов к памятникам и братским могилам участников Великой Отечественной войны.
Каждый желающий может написать письма ветеранам, которые волонтеры доставят их адресатам. Активисты партии и «Молодой Гвардии Единой России» готовы помочь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в уборке приусадебных территорий и разбивке цветочных клумб под окнами их домов. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председателя движения «Волонтеры Победы» Ольги Занко, ветераны прошли через все тяготы войны, но, несмотря на это, они выстояли и победили.
«Их опыт, мудрость, их воспоминания мы должны передать нынешним и будущим поколениям. Сегодня у нас есть уникальная возможность лично сказать спасибо героям, которые сохранили для нас мирное небо и отстояли нашу страну», — сказала Занко.
Она отметила, что с каждым годом все больше молодых людей хотят лично поздравить ветеранов Великой Отечественной войны. Такие встречи остаются в сердцах людей, поскольку истории от первого лица никого не могут оставить равнодушным.
Как информирует сайт партии ER.RU, также запланированы работы по благоустройству памятников и мемориалов, посвященных героям Великой Отечественной войны, а также воинских захоронений. Активисты призывают всех желающих принять участие в кампании и в праздновании Дня Победы.
«В День Великой Победы всё внимание мы уделим тем, кто восемь десятилетий назад боролся с фашизмом и защищал свою Родину — ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и жителям, которые пережили блокаду и ужасы плена. Депутаты всех уровней, секретари местных отделений партии, сторонники и волонтеры „Единой России“ навестят ветеранов — это 183 человека — с цветами и подарками, а тех, кто не будет готов встретиться лично — обязательно поздравят по телефону. Также там, где позволит оперативная обстановка, для ветеранов под окнами их домов творческие коллективы и кадеты выступят с концертами. Наша обязанность, наш долг — окружать их вниманием, заботой и уважением», — подчеркнул региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память» в Белгородской области Сергей Боженов.