ЕР и «Волонтёры Победы» подготовили подарки для ветеранов к 9 Мая

«В День Великой Победы всё внимание мы уделим тем, кто восемь десятилетий назад боролся с фашизмом и защищал свою Родину — ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и жителям, которые пережили блокаду и ужасы плена. Депутаты всех уровней, секретари местных отделений партии, сторонники и волонтеры „Единой России“ навестят ветеранов — это 183 человека — с цветами и подарками, а тех, кто не будет готов встретиться лично — обязательно поздравят по телефону. Также там, где позволит оперативная обстановка, для ветеранов под окнами их домов творческие коллективы и кадеты выступят с концертами. Наша обязанность, наш долг — окружать их вниманием, заботой и уважением», — подчеркнул региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память» в Белгородской области Сергей Боженов.