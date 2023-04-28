Эпоха 30-40-х и почтальон с телеграммами ожидают белгородцев на фестивале цветов

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
По словам Ольги Лесных, фестиваль пройдёт в этом году весьма необычным образом. По задумке организаторов, белгородцы вернутся в Белгород столетней давности, в период его освобождения и возрождения.
В этом году программа фестиваля особенная. Мы представляем эпоху 30-40-х годов. Эпоху становления нового человека. Несмотря на современные арт-объекты — ведь прошлое мы покажем в наших представлениях. В чём философия? Мы покажем белгородцам, как люди жили в то время. Это рабочие люди — те люди, которые оставили след в истории города. И это не обязательно какие-то известные персоны, ведь мы все оставляем свой след.
Ольга Лесных
Основных площадок будет три: понтонная сцена, площадка возле «Мастерславля», где гостей ждёт образовательная программа, а также импровизированный детский лагерь «Юность» в парке Победы с представлениями, дискотеками и мастер-классами.
На фестиваль пригласили «лучшие коллективы города и области». Открытие обещают сделать необычным. Так, по улицам Белгорода уже запустили почтальона, раздающего приглашения-телеграммы на фестиваль белгородцам.
Готовились к фестивалю, по словам Лесных, три недели. Пригласили и всех главных персон.
Подробности о празднике рассказала и ландшафтный архитектор Елена Семенкова. Чем собрались удивлять белгородцев флористы — в нашем отдельном материале.