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Published Сегодня, 12:04

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Эпоха 30-40-х и почтальон с телеграммами ожидают белгородцев на фестивале цветов

28 апреля 2023, 12:04
Фото: сгенерировано в нейросети Midjourney
Подробности грядущего фестиваля «Река в цвету» рассказала руководитель управления культуры администрации Белгорода Ольга Лесных. По задумке организаторов, белгородцы должны будут погрузиться в атмосферу 30-40-х годов, эпоху «становления нового человека».
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Цветы

По словам Ольги Лесных, фестиваль пройдёт в этом году весьма необычным образом. По задумке организаторов, белгородцы вернутся в Белгород столетней давности, в период его освобождения и возрождения.

В этом году программа фестиваля особенная. Мы представляем эпоху 30-40-х годов. Эпоху становления нового человека. Несмотря на современные арт-объекты — ведь прошлое мы покажем в наших представлениях. В чём философия? Мы покажем белгородцам, как люди жили в то время. Это рабочие люди — те люди, которые оставили след в истории города. И это не обязательно какие-то известные персоны, ведь мы все оставляем свой след.
Ольга Лесных

Основных площадок будет три: понтонная сцена, площадка возле «Мастерславля», где гостей ждёт образовательная программа, а также импровизированный детский лагерь «Юность» в парке Победы с представлениями, дискотеками и мастер-классами.

На фестиваль пригласили «лучшие коллективы города и области». Открытие обещают сделать необычным. Так, по улицам Белгорода уже запустили почтальона, раздающего приглашения-телеграммы на фестиваль белгородцам.

Готовились к фестивалю, по словам Лесных, три недели. Пригласили и всех главных персон.

Подробности о празднике рассказала и ландшафтный архитектор Елена Семенкова. Чем собрались удивлять белгородцев флористы — в нашем отдельном материале.

Удивят и без яйца: что ждёт белгородцев на фестивале «Река в цвету»
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