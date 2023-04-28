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Экс-замглавы белгородской ИК-5 наказали за требование денег с заключённого

28 апреля 2023, 11:40
Фото: 1MI
Должностное лицо обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения, назначили штраф и запретили занимать государственные и муниципальные должности на два года. Обвиняемый обманом заставил заключённого заплатить ему 123 тыс. рублей, сообщили в городской прокуратуре.
Сюжет
Суд

Экс-замначальника белгородской ИК-5, который запугивал заключённого и требовал с него деньги, осудили. Свердловский районный суд Белгорода признал его виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.

Как выяснило следствие, бывший замначальника колонии получал деньги от заключённого, запугивая его. Суд смягчил наказание потерпевшему, поэтому вместо заключения его приговорили к принудительным работам.

Подсудимый воспользовался своим положением и угрожал мужчине тем, что его снова отправят в колонию, если он не будут платить ему деньги. От заключённого экс-замначальника удалось получить чуть более 123 тыс. рублей. Вскоре белгородец сдал должностное лицо правоохранителям.

Обвиняемый полностью признал свою вину, а в совершённом преступлении раскаялся. Мужчину оштрафовали на 250 тыс. рублей и запретили работать на государственных и муниципальных должностях в течение двух лет.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда, приговор не вступил в силу и может быть обжалован. 

Экс-замначальника белгородской ИК-5 запугивал заключённого и требовал с него деньги
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Суд#Уголовное дело#Ик#Должностное лицо#Запугивания#Заключённый#Происшествия
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