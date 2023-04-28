Экс-замглавы белгородской ИК-5 наказали за требование денег с заключённого

Подсудимый воспользовался своим положением и угрожал мужчине тем, что его снова отправят в колонию, если он не будут платить ему деньги. От заключённого экс-замначальника удалось получить чуть более 123 тыс. рублей. Вскоре белгородец сдал должностное лицо правоохранителям.