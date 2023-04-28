Экс-замглавы белгородской ИК-5 наказали за требование денег с заключённого

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Экс-замначальника белгородской ИК-5, который запугивал заключённого и требовал с него деньги, осудили. Свердловский районный суд Белгорода признал его виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.
Как выяснило следствие, бывший замначальника колонии получал деньги от заключённого, запугивая его. Суд смягчил наказание потерпевшему, поэтому вместо заключения его приговорили к принудительным работам.
Подсудимый воспользовался своим положением и угрожал мужчине тем, что его снова отправят в колонию, если он не будут платить ему деньги. От заключённого экс-замначальника удалось получить чуть более 123 тыс. рублей. Вскоре белгородец сдал должностное лицо правоохранителям.
Обвиняемый полностью признал свою вину, а в совершённом преступлении раскаялся. Мужчину оштрафовали на 250 тыс. рублей и запретили работать на государственных и муниципальных должностях в течение двух лет.
Как сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда, приговор не вступил в силу и может быть обжалован.