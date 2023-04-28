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До 2,8 тысячи белгородцев ежегодно отказываются от прививок от кори

28 апреля 2023, 08:05
Фото: 1MI
В 2022 году в Белгородской области сделали прививку или ревакцинацию 35,3 тыс. человек. При этом в течение двух лет в регионе не регистрировали случаев заболевания корью, сообщает Go31.

Ежегодно от прививок от кори отказываются от 1,9 тыс. до 2,8 тыс. родителей в Белгородской области, пишет издание со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора.

В 2022 году в регионе сделали прививку или ревакцинацию 35,3 тыс. человек. Случаев заболевания у детей в области не регистрировали как 2022 году, так и в 2023.

В 2018 году привились и ревакцинировались 39 тыс. белгородцев, в 2019 — 46,3 тыс., в 2020 — 43,4 тыс., а в 2021 — 35,4 тыс. жителей региона.

В Роспотребнадзоре РФ сообщили, что с начала года в России корью заболело порядка 1 тыс. детей.

В Белгородской области проводится подчищающая иммунизация против кори
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Медицина#Корь#Прививки#Роспотребнадзор#Вакцинация
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