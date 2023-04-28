До 2,8 тысячи белгородцев ежегодно отказываются от прививок от кори

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Ежегодно от прививок от кори отказываются от 1,9 тыс. до 2,8 тыс. родителей в Белгородской области, пишет издание со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора.
В 2022 году в регионе сделали прививку или ревакцинацию 35,3 тыс. человек. Случаев заболевания у детей в области не регистрировали как 2022 году, так и в 2023.
В 2018 году привились и ревакцинировались 39 тыс. белгородцев, в 2019 — 46,3 тыс., в 2020 — 43,4 тыс., а в 2021 — 35,4 тыс. жителей региона.
В Роспотребнадзоре РФ сообщили, что с начала года в России корью заболело порядка 1 тыс. детей.