Дирекция ЮЗР отчиталась об убытках в 63 млн рублей

По итогам 2022 года убыток предприятия составил 63 млн рублей. Примечательно, что Дирекция ЮЗР демонстрирует отрицательные показатели по чистой прибыли уже пятый год. Что касается выручки от продажи, за прошедший год она составила 789 млн рублей, а чистые активы превысили 2,1 млрд рублей.