Дирекция ЮЗР отчиталась об убытках в 63 млн рублей

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Дирекция Юго-Западного района» зарегистрирована в Белгороде с 2007 года. Отрасль — строительство жилых и нежилых зданий. Руководитель — Игорь Умнов. Принадлежит компания (99,38% доли в УК) минимуществу Белгородской области.
По итогам 2022 года убыток предприятия составил 63 млн рублей. Примечательно, что Дирекция ЮЗР демонстрирует отрицательные показатели по чистой прибыли уже пятый год. Что касается выручки от продажи, за прошедший год она составила 789 млн рублей, а чистые активы превысили 2,1 млрд рублей.
Напомним, не так давно в Дирекции ЮЗР заявили о скором завершении строительства 4-й очереди Новой жизни. При этом ранее у белгородцев появились вопросы по данному строительству.
Например, в феврале люди интересовались, почему сроки сдачи домов постоянно переносятся. Тогда в компании объяснили это удорожанием строительных материалов, а также нарушением сроков поставки.