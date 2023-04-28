Дерево имени меня: белгородцы смогут сажать рощи в свою честь

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
По словам Юрия Перелыгина, посадить именную рощу или именное дерево белгородцы смогут уже в следующем году, используя для помощи специальное приложение. Предполагается, что затем за своими зелёными подопечными горожане будут следить, сообщая при необходимости данные специалистам. Идея является частью проекта по урбобиоценозу, подразумевающего сосуществование в городских условиях как растений, так и людей.
Суть проекта — превращение Белгорода в один из лучших городов мира с точки зрения озеленения. Можно рассматривать город как природоподобную территорию, но из-за застройки язык не поворачивается. Тенденция последних времён — сочетание природных ландшафтов и урбанизированных. Для этого и был запущен проект.
Юрий Перелыгин
Благодаря проекту уже известно обо всех растениях на 80% территории Белгорода: каждым деревом, газоном и сквером теперь можно заниматься индивидуально. Создана и интерактивная карта, на которой видно большую часть насаждений. Даже тех, о которых вы, возможно, не подозревали.
На данный момент специалисты разрабатывают нормативную базу по уходу за растениями, парками и скверами. Зелёный свет зелёному проекту дал губернатор Вячеслав Гладков: по его мнению, белгородцы нуждаются в растениях и нужду эту нужно удовлетворять.