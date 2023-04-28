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Published Сегодня, 14:05

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Дерево имени меня: белгородцы смогут сажать рощи в свою честь

28 апреля 2023, 14:05
Фото: 1MI

Белгородцы смогут высаживать именные деревья и рощи

Главный инженер института Ленгипрогор Юрий Перелыгин рассказал, что таким образом планируют озеленить Белгород. Идея станет частью проекта по урбобиоценозу.
Сюжет
Природа

По словам Юрия Перелыгина, посадить именную рощу или именное дерево белгородцы смогут уже в следующем году, используя для помощи специальное приложение. Предполагается, что затем за своими зелёными подопечными горожане будут следить, сообщая при необходимости данные специалистам. Идея является частью проекта по урбобиоценозу, подразумевающего сосуществование в городских условиях как растений, так и людей.

Суть проекта — превращение Белгорода в один из лучших городов мира с точки зрения озеленения. Можно рассматривать город как природоподобную территорию, но из-за застройки язык не поворачивается. Тенденция последних времён — сочетание природных ландшафтов и урбанизированных. Для этого и был запущен проект.
Юрий Перелыгин

Благодаря проекту уже известно обо всех растениях на 80% территории Белгорода: каждым деревом, газоном и сквером теперь можно заниматься индивидуально. Создана и интерактивная карта, на которой видно большую часть насаждений. Даже тех, о которых вы, возможно, не подозревали.

На данный момент специалисты разрабатывают нормативную базу по уходу за растениями, парками и скверами. Зелёный свет зелёному проекту дал губернатор Вячеслав Гладков: по его мнению, белгородцы нуждаются в растениях и нужду эту нужно удовлетворять.

Многолетники — забросили, однолетники — не умеем. Гладков — об озеленении Белгорода
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