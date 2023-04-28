Дерево имени меня: белгородцы смогут сажать рощи в свою честь

По словам Юрия Перелыгина, посадить именную рощу или именное дерево белгородцы смогут уже в следующем году, используя для помощи специальное приложение. Предполагается, что затем за своими зелёными подопечными горожане будут следить, сообщая при необходимости данные специалистам. Идея является частью проекта по урбобиоценозу, подразумевающего сосуществование в городских условиях как растений, так и людей.