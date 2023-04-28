Что нельзя делать белгородцам во время особого противопожарного режима

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
По его словам, ежегодно при наступлении положительных температур и отсутствии обильных осадков в Белгородской области вводят особый противопожарный режим.
Поскольку у нас регион достаточно малолесный и чтобы сохранить фонд, соответствующим образом устанавливается охрана.
Роман Татаринцев
Во время действия особого противопожарного режима вводятся ограничения нахождения граждан в лесах, в том числе на транспортных средствах. Кроме этого, запрещается разводить костры в лесном массиве.
Мы понимаем, что в преддверии майских праздников будет большая нагрузка на участки, которые являются традиционным для времяпровождения людей. Эти территории специально обустроены для приготовления пищи. Просим внимательно к этому отнестись, чтобы избежать возгорания лесных ландшафтов.
Роман Татаринцев
За нарушения особого противопожарного режима предусмотрены санкции. Для физлиц штраф составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, а для юрлиц — до 1 млн рублей. В отдельных случаях также может наступить уголовная ответственность.