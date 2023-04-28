Что нельзя делать белгородцам во время особого противопожарного режима

За нарушения особого противопожарного режима предусмотрены санкции. Для физлиц штраф составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, а для юрлиц — до 1 млн рублей. В отдельных случаях также может наступить уголовная ответственность.