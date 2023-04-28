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Что нельзя делать белгородцам во время особого противопожарного режима

28 апреля 2023, 10:19
Фото: 1MI
На территории Белгородской области действует особый противопожарный режим. Что это значит для белгородцев и какое наказание грозит на нарушение, сообщил врио министра природопользования области Роман Татаринцев.

По его словам, ежегодно при наступлении положительных температур и отсутствии обильных осадков в Белгородской области вводят особый противопожарный режим.

Поскольку у нас регион достаточно малолесный и чтобы сохранить фонд, соответствующим образом устанавливается охрана.
Роман Татаринцев

Во время действия особого противопожарного режима вводятся ограничения нахождения граждан в лесах, в том числе на транспортных средствах. Кроме этого, запрещается разводить костры в лесном массиве.

Мы понимаем, что в преддверии майских праздников будет большая нагрузка на участки, которые являются традиционным для времяпровождения людей. Эти территории специально обустроены для приготовления пищи. Просим внимательно к этому отнестись, чтобы избежать возгорания лесных ландшафтов.
Роман Татаринцев

За нарушения особого противопожарного режима предусмотрены санкции. Для физлиц штраф составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, а для юрлиц — до 1 млн рублей. В отдельных случаях также может наступить уголовная ответственность.

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#Кристина Семенчук#Лесные пожары#Противопожарный режим#Штрафы#Правила#Общество#Белгородская область#Роман Татаринцев
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